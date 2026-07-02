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सिया गोयल ने खुद खोद ली अपनी 'कब्र'! अब सामने आएगा केतन मर्डर केस का पूरा सच

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिया गोयल ने पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अब मामले का पूरा सच सामने आ सकता है।

सिया गोयल ने खुद खोद ली अपनी 'कब्र'! अब सामने आएगा केतन मर्डर केस का पूरा सच

Ketan Murder Case, Siya Goyal: पुणे के लोहागढ़ किले में उस दिन आखिर क्या हुआ था? कैसे सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर केतन को किले से नीचे 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये सारे राज के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल, सिया गोयल ने अपना पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए पुलिस को मंजूरी दे दी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिया गोयल ने यह मंजूरी देकर अपनी ‘कब्र खुद ही खोद’ ली है। बता दें कि 'अपनी कब्र खुद खोदना' हिंदी का एक प्रचलित मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि अपने ही गलत फैसलों से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेना। सिया द्वारा पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दिए जाने से अब पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना पहले से बहुत आसान हो गया है। पॉलीग्राफी टेस्ट की सिया से मंजूरी मिलने के बाद अब पुलिस पता लगा सकेगी कि कैसे केतन की उस दिन हत्या हुई। घटना का पूरा सच सामने आ सकेगा। आरोपी के मंजूरी के बिना पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है।

'न्यूज 18' की रिपोर्ट के अनुसार, सिया गोयल के वकील विपुल का कहना है कि सिया ने लोनावला पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए अपनी मंजूरी लिखित तरीके से दे दी है। माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद पूरी घटना को लेकर नए राज सामने आ सकते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आरोपी से कई सवाल पूछे जाते हैं। इस दौरान मशीन शरीर के बदलावों जैसे कि दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पसीना और सांस लेने की दर को रिकॉर्ड करती है। इससे पुलिस पता लगाती है कि आरोपी सच बोल रहा है या फिर झूठ। हालांकि, मशीन सीधे नहीं बताती कि आरोपी सच बोल रहा या गलत, लेकिन शारीरिक प्रतिक्रियाओं के जरिए पुलिस अंदाजा लगाती है और फिर उसके हिसाब से ही भविष्य की अपनी जांच करती है।

इससे पहले, पुलिस गुरुवार सुबह सिया को पुणे में उसी जगह पर ले गई, जहां उसने और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर यह साजिश रची थी कि रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से नीचे कैसे धक्का देना है। पुलिस ने पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित सिया गोयल के घर की तलाशी के दौरान वे कपड़े भी बरामद किए हैं, जिन्हें उसने 18 जून को घटना वाले दिन कथित तौर पर पहना था। रविवार को भी पुलिस सिया को भी घटनास्थल पर ले गई थी। उस दौरान उसकी मौजूदगी में एक पुतले को खाई में धक्का देकर कथित घटनाक्रम को दोहराया गया था।

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चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से सिया ने हटाया

बता दें कि पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहागढ़ किले में 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर जान ले ली गई थी। उसकी मंगेतर सिया गोयल और बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर धक्का देने का आरोप लगा था। जांच में सामने आया कि सिया गोयल चेतन से शादी करना चाहती थी, नाकि केतन से, इसी वजह से उसे बीच रास्ते से हटाने के लिए पूरा प्लान बनाया गया।

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सिया का एक इशारा और हो गई केतन की मौत

सिया और केतन लोहागढ़ फोर्ट घूमने गए, वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी पहुंच गया। जब केतन किले के एक किनारे पर खड़ा था, उसी समय सिया ने इशारा किया और चेतन ने उसे नीचे की ओर धक्का दे दिया। केतन की मौत के बाद सिया ने खुद को काफी इमोशनल दिखाया और उसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। हालांकि, बाद में पुलिस जांच में पूरा मामला सामने आया और सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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