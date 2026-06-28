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कस्टडी में कबूलनामा सबूत नहीं मान सकते, केतन अग्रवाल केस में सिया के वकील ने क्या कहा

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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सिया के वकील ने कहा कि कानून में साफ है कि अगर कोई आरोपी कस्टडी या पुलिस कस्टडी में किसी भी तरह का कन्फेशन देता है, जहां वे प्रेशर में या धमकी के डर से होते हैं, तो ऐसे कन्फेशन को किसी भी क्रिमिनल लॉ में एडमिसिबल सबूत बिल्कुल नहीं माना जा सकता।

कस्टडी में कबूलनामा सबूत नहीं मान सकते, केतन अग्रवाल केस में सिया के वकील ने क्या कहा

पुणे के लोहागढ़ फोर्ट में हुई कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले में नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। उसकी मंगेतर सिया गोयल और सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी इस मामले में आरोपी हैं। इस बीच, सिया के वकील ने कहा है कि पुलिस कस्टडी में कबूलनामा सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। वह कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे। यह भी सवाल किया कि जांच एजेंसी ने केस को एक्सीडेंटल डेथ मानने से बदलकर इसे मर्डर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर क्यों देखना शुरू किया।

सिया गोयल की ओर से पेश हुए वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने कथित कन्फेशन के मुद्दे पर बात करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत प्रोविजन का जिक्र किया। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि जो पहले हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 था, वह अब हमारे नए कानून, BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में सेक्शन 23 है। इसमें बहुत साफ कहा गया है कि अगर कोई आरोपी कस्टडी या पुलिस कस्टडी में किसी भी तरह का कन्फेशन देता है, जहां वे प्रेशर में या धमकी के डर से होते हैं, तो ऐसे कन्फेशन को किसी भी क्रिमिनल लॉ में एडमिसिबल सबूत बिल्कुल नहीं माना जा सकता। हम निश्चित रूप से यह मुद्दा भी उठाएंगे।"

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उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान कोई भी पक्का सबूत पेश करना प्रॉसिक्यूशन का काम होगा। श्रीवास्तव ने कहा, "इसके अलावा, अगर प्रॉसिक्यूशन के पास कोई पक्का सबूत है, तो वे केस आगे बढ़ने पर उसे पेश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, इसलिए हमें देखना होगा।" श्रीवास्तव ने कहा कि डिफेंस एफआईआर में लगे आरोपों, अब तक की गई इन्वेस्टिगेशन और उन हालात पर फोकस करेगा जिनमें केस ने अलग दिशा ले ली।

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पुलिस पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या की आरोपी एवं उनकी मंगेतर सिया गोयल को रविवार को लोहागढ़ किले लेकर गई जहां पुतले का इस्तेमाल कर अपराध स्थल पर घटनाक्रम दोहराया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य 18 जून के सटीक घटनाक्रम का पता लगाना है। आरोप है कि 20 वर्षीय सिया गोयल और उसके 'प्रेमी' चेतन चौधरी (22) ने 25 वर्षीय अग्रवाल को किले से धक्का देकर उनकी हत्या कर दी थी। पुणे देहात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''आज सुबह अपराध स्थल पर घटनाक्रम दोहराया गया। आरोपी को उस वास्तविक स्थान पर ले जाया गया जहां घटना हुई थी।'' उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक पुतला तैयार किया और गोयल से यह दिखाने को कहा कि उसने केतन को उस स्थान से कैसे धक्का दिया था। गोयल ने अपराध स्थल तक पहुंचने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया रास्ता भी बताया।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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