शाही शादी जो अधूरी रह गई, 17 करोड़ के जश्न का इंतजाम; केतन हत्याकांड में नए खुलासे

केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस मर्डर के पीछे की संभावित वजहों की गहन जांच कर रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार, यह भी देखा जा रहा है कि क्या सिया परिवार और सामाजिक दबाव के कारण शादी नहीं तोड़ पा रही थी।

केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। जिस शादी की तैयारियां शाही अंदाज में की जा रही थीं, वही अब एक सनसनीखेज हत्या की जांच का केंद्र बन गई है। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के निदेशक केतन अग्रवाल की सगाई इसी साल फरवरी में 20 वर्षीय सिया गोयल से हुई थी। दोनों की शादी नवंबर में उदयपुर के एक आलीशान रिसॉर्ट में होने वाली थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस डेस्टिनेशन वेडिंग पर 5 से 17 करोड़ रुपये तक खर्च होने का अनुमान था।

परिजनों के मुताबिक शादी के लिए उदयपुर के लग्जरी अनंता रिजॉर्ट की बुकिंग पहले ही कर दी गई थी। मेहमानों के आने-जाने के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था करने की भी तैयारी थी। सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने बताया कि केवल रिसॉर्ट की बुकिंग पर ही करीब 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि पूरे विवाह समारोह पर लगभग 5 करोड़ रुपये तक खर्च करने की योजना थी। दोनों परिवार इस भव्य आयोजन की तैयारियों में कई महीने पहले से जुटे हुए थे और इसे यादगार बनाने की पूरी तैयारी की जा रही थी।

केतन अग्रवाल की हत्या किसने की? हालांकि यह सपना 18 जून को उस समय बिखर गया, जब लोनावला के पास लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच में मामला हत्या की साजिश में बदल गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई और इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन के बीच प्रेम संबंध थे, जबकि सिया की शादी केतन से तय हो चुकी थी।