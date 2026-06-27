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शाही शादी जो अधूरी रह गई, 17 करोड़ के जश्न का इंतजाम; केतन हत्याकांड में नए खुलासे

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस मर्डर के पीछे की संभावित वजहों की गहन जांच कर रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार, यह भी देखा जा रहा है कि क्या सिया परिवार और सामाजिक दबाव के कारण शादी नहीं तोड़ पा रही थी।

शाही शादी जो अधूरी रह गई, 17 करोड़ के जश्न का इंतजाम; केतन हत्याकांड में नए खुलासे

केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। जिस शादी की तैयारियां शाही अंदाज में की जा रही थीं, वही अब एक सनसनीखेज हत्या की जांच का केंद्र बन गई है। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के निदेशक केतन अग्रवाल की सगाई इसी साल फरवरी में 20 वर्षीय सिया गोयल से हुई थी। दोनों की शादी नवंबर में उदयपुर के एक आलीशान रिसॉर्ट में होने वाली थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस डेस्टिनेशन वेडिंग पर 5 से 17 करोड़ रुपये तक खर्च होने का अनुमान था।

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परिजनों के मुताबिक शादी के लिए उदयपुर के लग्जरी अनंता रिजॉर्ट की बुकिंग पहले ही कर दी गई थी। मेहमानों के आने-जाने के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था करने की भी तैयारी थी। सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने बताया कि केवल रिसॉर्ट की बुकिंग पर ही करीब 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि पूरे विवाह समारोह पर लगभग 5 करोड़ रुपये तक खर्च करने की योजना थी। दोनों परिवार इस भव्य आयोजन की तैयारियों में कई महीने पहले से जुटे हुए थे और इसे यादगार बनाने की पूरी तैयारी की जा रही थी।

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केतन अग्रवाल की हत्या किसने की?

हालांकि यह सपना 18 जून को उस समय बिखर गया, जब लोनावला के पास लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच में मामला हत्या की साजिश में बदल गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई और इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन के बीच प्रेम संबंध थे, जबकि सिया की शादी केतन से तय हो चुकी थी।

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फिलहाल पुलिस इस मामले में हत्या के पीछे की संभावित वजहों की गहन जांच कर रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार यह भी देखा जा रहा है कि क्या सिया परिवार और सामाजिक दबाव के कारण शादी नहीं तोड़ पा रही थी। पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड, चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच शुरू कर दी है ताकि पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। जिस शादी में परिवार और रिश्तेदारों के शामिल होने की तैयारी थी, उसकी जगह अब अदालत की सुनवाई और हत्या की जांच ने ले ली है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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