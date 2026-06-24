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शादी करने को तैयार नहीं थी सिया, परिवार का था दबाव; केतन अग्रवाल मर्डर केस में खुलासा

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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केतन अग्रवाल मर्डर केस में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार, सिया इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार का उस पर दबाव था। सिया कुछ समय से चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी।

शादी करने को तैयार नहीं थी सिया, परिवार का था दबाव; केतन अग्रवाल मर्डर केस में खुलासा

बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। लोनावाला रूरल पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर शादी करने को तैयार नहीं थी और उस पर केतन से शादी करने के लिए परिवार का दबाव था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ और डिजिटल और हालात के सबूतों के एनालिसिस से पता चलता है कि सिया अपने लिए और समय चाहती थी और अपने परिवार के दबाव के बावजूद प्रस्तावित शादी के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहती थी।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "आरोपी साफ तौर पर शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और उस पर अपने परिवार का दबाव था कि वह शादी का प्रस्ताव मान ले।" उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें मकसद और कथित साजिश शामिल है। पुलिस को यह भी शक है कि सिया और सह-आरोपी चेतन चौधरी के बीच करीबी रिश्ते भी थे। चेतन से सिया पिछले साल एक दिवाली पार्टी में मिली थी। जांचकर्ताओं का दावा है कि दोनों पिछले कई महीनों से रेगुलर संपर्क में थे और केतन अग्रवाल के खिलाफ योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे।

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चिल्लाकर बोली- सांप देखा है

सिया और केतन 31 मई को लोहागढ़ किले गए थे, जहां उसने केतन को एक जगह के पास बैठा देखकर उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था। पुलिस को यह भी शक है कि 14 जून को भी एक कोशिश की गई थी, जब सिया ने उसे किले से धक्का देने की कोशिश की थी। हालांकि, जब वह नहीं गिरा तो बाद में सिया ने चिल्लाकर कहा कि उसने एक सांप देखा है। इसी वजह से उसे धक्का देकर वहां से हटाया। एक और पुलिस अधिकारी ने कहा, “सोचे-समझे तरीके से किए गए काम के पैटर्न की जांच की जा रही है। हम हर घटना को टेक्निकल और फोरेंसिक सबूतों से वेरिफाई कर रहे हैं।”

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कैफे में मिले, धक्का देने के प्लान पर की बात

अधिकारियों ने यह भी बताया कि मर्डर से पहले, सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित को धक्का देकर लोहागढ़ किले में प्लान को पूरा करने पर चर्चा की थी। केस शुरू में तब दर्ज किया गया था जब केतन अग्रवाल की पुणे के पास लोहागढ़ किले से गिरने से मौत की खबर आई थी। शुरुआत में सभी लोग इसे महज एक हादसा मान रहे थे और कह रहे थे कि फोटोज लेने के समय केतन नीचे खाई में गिर गया। लेकिन उसकी बहन को शक हुआ, जिसके बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने कहा कि बाद की जांच से पता चला कि उसे कथित तौर पर किले से धक्का दिया गया था। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों अभी सात दिन की पुलिस कस्टडी में हैं।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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