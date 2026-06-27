केतन की लाल रंग की इलेक्ट्रिक कार उगलेगी सिया के खिलाफ सबूत? पुलिस ने क्या बताया

Ketan Agarwal murder case: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने उसकी गाड़ी को भी सबूत के तौर पर रखा है। पुलिस लगातार उसकी जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं।

Ketan Agarwal murder case siya goyel: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं, जहां पर दोनों पुलिस पूछताछ के दौरान लगातार नए राज उगल रहे हैं। इसी बीच पुणे ग्रामीण की पुलिस केतन अग्रवाल की लाल रंग की इलेक्ट्रिक कार की जांच भी कर रही है, जिसमें सवार होकर केतन और सिया लोहगढ़ किले तक पहुंचे थे। इतना ही नहीं सिया के सोशल मीडिया पेज पर इस कार से जुड़ी एक वीडियो भी डली हुई है, जिसमें केतन सिया को सनरूफ खोलकर सरप्राइज देता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केतन ने यह कार कुछ महीने पहले ही खरीदी थी, जिस दिन उसने कार खरीदी थी उस दिन वह सिया के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया था। यहीं उसने सिया सरप्राइज दिया था और सनरूफ ओपन करके वीडियो रिकॉर्ड भी किया था। सोशल मीडिया पर दोनों का यही वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र नंबर की यह गाढ़ी केतन विशाल अग्रवाल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। 18 जून को भी केतन इसी गाड़ी से सिया को लेकर लोहगढ़ फोर्ट पहुंचा था। पुणे और मुंबई आरटीओ के मुताबिक, इस गाड़ी पर ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन को लेकर दो चालान पहले से ही दर्ज हैं।पुलिस ने कार को भी इस हत्याकांड में अहम सबूत के तौर पर शामिल किया है। उसकी जांच की जा रही है।

क्या है मामला? पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी 26 वर्षीय केतन अग्रवाल के हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मंगेतर के साथ शादी करके भविष्य के सपने देख रहा केतन अपनी ही मंगेतर और उसके प्रेमी की साजिश का शिकार हो गया। 18 जून को हुए इस मर्डर की साजिश दोनों प्रेमी प्रेमिका सिया गोयल और चेतन चौधरी ने बड़े ही ठंडे दिमाग से की थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार कई राज खोल रही है। अभी तक यह सामने आया है कि सिया चेतन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन घरवालों ने उसकी शादी केतन अग्रवाल के साथ तय कर दी थी। ऐसे में उसने परिवार को ठेस पहुंचाने की बजाय चेतन को मारने की प्लानिंग करना ज्यादा आसान समझा। एक अच्छी सोची-समझी रणनीति के तहत वह केतन को लोहगढ़ फोर्ट पर ले गई और वहां से धक्का दे दिया।

आइए इस पूरे घटनाक्रम की टाइम लाइन समझते हैं… फरवरी में सगाई होने के बाद केतन और सिया दोनों के परिवार खुश थे। केतन भी अपनी मंगेतर के सारे सपने पूरे करने की कोशिश करने में लगा हुआ था। वह उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता और महंगे-महंगे तोहफे देता, लेकिन सिया के मन में तो उसका प्रेमी चेतन चौधरी बसा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, फरवरी से लेकर 18 जून की सुबह तक चेतन और सिया के बीच में करीब 2,004 कॉल्स हुए हैं। इन कॉल्स के जरिए करीब 238 घंटे दोनों एक-दूसरे से बात करते रहे। इससे यह पता चलता है कि सगाई होने के बाद भी सिया का मन किस तरफ था।

31 मई को बनाया था धक्का देने का प्लान पुलिस पूछताछ के दौरान सिया ने इस घटना से जुड़े कई राज खोले हैं। सिया ने बताया कि 31 मई को वह केतन के साथ पहले बार लोहगढ़ किला गई थी। यहीं पर जब केतन ऊंची खतरनाक चट्टान पर बैठा हुआ था, तभी उसके मन में उसे वहाँ से धकेलने का प्लान बन गया था। यहां से वापस आने के बाद उसने चेतन से भी इस बारे में बात की थी। दोनों की आपस में बात होने के बाद सिया ने 5 जून को एक बार फिर लोहगढ़ किला जाने की जिद की।

केतन का पासपोर्ट छिपा कर बाली का प्लान करवाया कैंसिल सिया के मुताबिक, 6 जून को दोनों को बाली जाना था। इसलिए घरवालों ने लोहगढ़ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन सिया ने चालाकी दिखाते हुए केतन का पासपोर्ट छिपा दिया, जिसके बाद दोनों को एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। इसके बाद सिया के कहने पर दोनों 14 जून को एक बार फिर से लोहगढ़ फोर्ट पहुंचे। यहाँ पर सुनसान जगह देखकर सिया ने फिर से केतन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन एक पेड़ के सहारे बच गया। जब उसने पूछा कि धक्का क्यों दिया। इस पर सिया ने बहाना बना दिया कि उसने वहां सांप देखा था। केतन इस घटना के बाद भी कुछ नहीं समझा और घर आकर सिया की जमकर तारीफ भी की।

दो प्लान फेल फिर चेतन को भी किया शामिल यहां प्लान फेल होने के बाद सिया को चेतन गुस्से में थे। 17 जून को दोनों एक कैफे में मिले और वहां पर उन्होंने मर्डर की पूरी प्लानिंग तैयारी की। उन्होंने एक बार फिर से केतन को लोहगढ़ ले जाने की प्लानिंग की और इस बार चेतन भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। 19 जून को सिया का जन्मदिन था, इसके लिए केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया हुआ था, लेकिन सिया उसे जिद करके लोहगढ़ किला लेकर गई। यहां पर सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद उनसे इशारा किया और चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का दे दिया। वह खाई में गिरा और उसकी तुरंत ही मौत हो गई।