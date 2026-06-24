Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चेतन चौधरी बेकसूर, सिया गोयल उसे फंसा रही; केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया ट्विस्ट

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पुणे के लोहागढ़ किले पर हुए केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए-नए दावे किए जा रहे हैं। आरोपी चेतन चौधरी के चाचा ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिया गोयल ही उनके लड़के को जानबूझकर फंसा रही है।

चेतन चौधरी बेकसूर, सिया गोयल उसे फंसा रही; केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया ट्विस्ट

Ketan Agarwal Murder Case Siya Goyal: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। मंगेतर और उसके प्रेमी द्वारा की गई खौफनाक साजिश का शिकार बने 26 वर्षीय केतन अग्रवाल का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, तो वहीं आरोपी चेतन चौधरी का परिवार अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए जानबूझकर उसे फंसाए जाने का आरोप लगा रहा है। चेतन चौधरी के परिवार का आरोप है कि सिया गोयल जानबूझकर उनके बेटे को फंसा रही है, जबकि सारा किया धरा उसी का है।

एएनआई से इस मामले पर बात करते हुए चेतन के चाचा उदयराम चौधरी ने अपने भतीजे को पूरी तरह से बेकसूर बताया। उन्होंने दावा किया कि चेतन बेहद शरीफ और शांत लड़का है। बचपन से लेकर आज तक उसका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। वह शांति के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करता था। उन्होंने कहा, "चेतन इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है। मीडिया में इसके बारे में जो कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। वह पूरी तरह से एक तरफा है। चेतन इस घटना में शामिल नहीं है। वह बचपन से लेकर अभी तक यहां रहता है। उसकी कभी भी शिकायत नहीं मिली। वह यहां आता था, समय से आता था जाता था।"

ये भी पढ़ें:शादी करने को तैयार नहीं थी सिया, परिवार का था दबाव; केतन मर्डर केस में खुलासा

जानबूझकर चेतन को फंसा रही लड़की: चेतन चौधरी के चाचा

केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी के चाचा उदयराम चौधरी ने इस पूरे हत्याकांड का आरोप 20 वर्षीय सिया गोयल के ऊपर डाला। उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार को सिया गोयल और चेतन के रिश्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं उन्होंने कहा, "वह लड़की जानबूझकर प्रेशर देकर चेतन को फंसा रही है। जबकि इस घटना में चेतन का कोई रोल नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिलकुल गलत हैं। हमारी उससे आखिरी मुलाकात हुई थी, तब वह कह रहा था कि उसे गलत फंसाया जा रहा है।"

ये भी पढ़ें:सिया, सांप और खौफनाक साजिश; केतन को मारने की पहली कोशिश की चौंकाने वाली कहानी

क्या है मामला?

यह पूरा मामला राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र तब बना था, जब पुलिस ने खुलासा किया कि पुणे के लोहागढ़ किले की 400 मीटर ऊंची पहाड़ी से गिरे केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस का दावा है कि इस हत्या के पीछे केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी शामिल है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती के साथ सिया और चेतन से पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने कहा कि सिया केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस बात को अपने घर पर भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था।

फरवरी में हुई थी सगाई, नवंबर में शादी की तारीख

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक केतन अग्रवाल पुणे के एक बेहद रईस परिवार का लड़का था। वह 26 साल की उम्र में अपने परिवार का बिजनेस संभाल रहा था। सेटल होने के बाद उसके मामा ने उसकी शादी सिया के साथ तय करवा दी थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। लेकिन सिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सगाई के बाद केतन और सिया काफी मिलने लगे, जिससे चेतन अग्रवाल और सिया के रिश्ते में थोड़ी दूरी आने लगी। लेकिन दोनों ने इस दूरी को कम करने के लिए केतन को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इस योजना को अंजाम देने के लिए सिया केतन के साथ लोहागढ़ किले पर गई, जहां पर उसने धक्का देने की कोशिश की। लेकिन केतन पेड़ को पकड़कर बच गया। इस पर सिया ने उसे यह कहकर बहला दिया कि उसने सांप देखा था। इसलिए वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।

ये भी पढ़ें:केतन अग्रवाल मर्डर केस: शादी से पहले मंगेतर के ये 5 रेड फ्लैग्स न करें इग्नोर

पहली बार में हत्या की योजना फेल होते देख सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को भी लोहागढ़ फोर्ट पर बुला लिया। अगले दिन सिया ने फिर से वहीं जाने की जिद की। केतन ने समझा कि सिया को प्राकृतिक सुंदरता से प्यार है। इसलिए वह उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो गया। यहीं पर वह गलत साबित हुआ। चेतन वहां पहुंचा और उसने सिया के साथ मिलकर उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इससे केतन अग्रवाल की मौत हो गई।

इंस्टाग्राम पर प्यार दिखा रही थी सिया

केतन को हत्या के बाद अगले ही दिन सिया गोयल का जन्मदिन था। वह रो-रोकर सबको बता रही थी कि कैसे फोटो खींचने के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। कुछ समय तक तो पुलिस ने भी इस बात पर भरोसा किया लेकिन फिर धीरे-धीरे लोगों को सिया पर ही शक हो गया।

बाद में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की तो सिया और केतन के पास चेतन चौधरी भी गर्मी में हुडी पहने हुए नजर आया। इससे पूरा केस खुलकर सामने आ गया। सिया और चेतन को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चेतन ने बताया कि अगर सिया और केतन की शादी हो जाती, तो उन दोनों का संबंध आगे नहीं बढ़ पाता। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।

चेतन के मुताबिक, सिया और केतन पिछले तीन साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशन में थे और फोन पर लगातार बाचतीच किया करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, केतन के साथ सगाई के बाद सिया और चेतन के बीच में करीब 2000 फोन कॉल्स का आदान-प्रदान हुआ। इसमें दोनों के बीच करीब 238 घंटे बातचीत हुई है। यह दिखाता है कि केतन के साथ सगाई होने के बाद भी सिया गोयल किस तरीके से चेतन के साथ संबंध रख रही थी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India Siya Ketan Murder Case India News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।