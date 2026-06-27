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सिया का इशारा, केतन को धक्का और मदद की गुहार; किले में 18 जून को कब क्या हुआ था?

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन ने अपराध से पहले और बाद में अपने मोबाइल फोन की बाचचीत का रिकॉर्ड हटा दिया था। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं, ताकि हटाया गया डेटा मिल जाए।

सिया का इशारा, केतन को धक्का और मदद की गुहार; किले में 18 जून को कब क्या हुआ था?

केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर एक टाइमलाइन तैयार की है। इसमें दावा किया गया है कि 18 जून की सुबह लोहागढ़ किले पर जो कुछ हुआ, वह पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे के मावल तालुका स्थित लोहागढ़ किले की एक चट्टान से केतन को खाई में धक्का दे दिया था। पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उस योजना को अंजाम दिया।

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पुलिस के अनुसार, 18 जून की सुबह केतन अग्रवाल की कार सुबह 8:41 बजे पुणे की ओर उर्से टोल प्लाजा से गुजरी थी। जांच में सामने आया कि वहां से लोहागढ़ किले तक पहुंचने में लगभग एक घंटा लगता है, जिससे अनुमान लगाया गया कि केतन और सिया सुबह करीब 9:40 से 9:45 बजे के बीच किले के पास पहुंच गए होंगे। अधिकारियों का कहना है कि किले की चोटी तक पहुंचने में सामान्य व्यक्ति को 22 से 25 मिनट लगते हैं, इसलिए दोनों करीब 10:15 बजे ऊपर पहुंचे होंगे। पुलिस का दावा है कि चेतन चौधरी पहले से ही दोनों का पीछा कर रहा था और तेज गति से चढ़ाई करने के कारण वह उनसे पहले किले की चोटी पर पहुंच गया था।

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केतन को धक्का किसने दिया?

जांच एजेंसियों का आरोप है कि चोटी पर पहुंचने के बाद जैसे ही सिया बैठी, वह चेतन के लिए एक इशारा था। पुलिस का मानना है कि इसके कुछ ही देर बाद लगभग 10:30 बजे चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया। घटना के बाद चेतन मौके से फरार हो गया, जबकि सिया ने हेल्प-हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। सुबह 10:41 बजे सिया ने केतन की मां को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। जांचकर्ताओं का कहना है कि सिया वहीं मौजूद रही और केतन का शव खाई से बाहर निकाले जाने तक घटनास्थल नहीं छोड़ा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल ले जाया गया, जहां सिया शाम करीब 4:30 से 5 बजे तक औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार करती रही।

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इस मामले की जांच को तेज करते हुए पुलिस ने 6 स्पेशल टीमें गठित की हैं, जो अलग-अलग पहलुओं से सबूत जुटाने में लगी हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही घटनास्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएशन भी करेंगी, ताकि पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके। पुलिस पहले ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कई अहम सुराग मिलने का दावा कर चुकी है। वहीं, आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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