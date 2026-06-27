सिया का इशारा, केतन को धक्का और मदद की गुहार; किले में 18 जून को कब क्या हुआ था?

जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन ने अपराध से पहले और बाद में अपने मोबाइल फोन की बाचचीत का रिकॉर्ड हटा दिया था। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं, ताकि हटाया गया डेटा मिल जाए।

केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर एक टाइमलाइन तैयार की है। इसमें दावा किया गया है कि 18 जून की सुबह लोहागढ़ किले पर जो कुछ हुआ, वह पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे के मावल तालुका स्थित लोहागढ़ किले की एक चट्टान से केतन को खाई में धक्का दे दिया था। पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उस योजना को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार, 18 जून की सुबह केतन अग्रवाल की कार सुबह 8:41 बजे पुणे की ओर उर्से टोल प्लाजा से गुजरी थी। जांच में सामने आया कि वहां से लोहागढ़ किले तक पहुंचने में लगभग एक घंटा लगता है, जिससे अनुमान लगाया गया कि केतन और सिया सुबह करीब 9:40 से 9:45 बजे के बीच किले के पास पहुंच गए होंगे। अधिकारियों का कहना है कि किले की चोटी तक पहुंचने में सामान्य व्यक्ति को 22 से 25 मिनट लगते हैं, इसलिए दोनों करीब 10:15 बजे ऊपर पहुंचे होंगे। पुलिस का दावा है कि चेतन चौधरी पहले से ही दोनों का पीछा कर रहा था और तेज गति से चढ़ाई करने के कारण वह उनसे पहले किले की चोटी पर पहुंच गया था।

केतन को धक्का किसने दिया? जांच एजेंसियों का आरोप है कि चोटी पर पहुंचने के बाद जैसे ही सिया बैठी, वह चेतन के लिए एक इशारा था। पुलिस का मानना है कि इसके कुछ ही देर बाद लगभग 10:30 बजे चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया। घटना के बाद चेतन मौके से फरार हो गया, जबकि सिया ने हेल्प-हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। सुबह 10:41 बजे सिया ने केतन की मां को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। जांचकर्ताओं का कहना है कि सिया वहीं मौजूद रही और केतन का शव खाई से बाहर निकाले जाने तक घटनास्थल नहीं छोड़ा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल ले जाया गया, जहां सिया शाम करीब 4:30 से 5 बजे तक औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार करती रही।