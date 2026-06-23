केतन मर्डर केस: कातिल मंगेतर और प्रेमी पर कसा शिकंजा, उगलेगा साजिश का एक-एक किस्सा; कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा

अधिकारियों के अनुसार, मौत की यह घटना 18 जून की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन गहन जांच में यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश निकली।

महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में पुणे की एक अदालत ने दोनों आरोपियों यानी केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अब पुलिस उन दोनों से कड़ी पूछताछ करेगी और हत्या की साजिश का एक-एक किस्सा उगलवाएगी। केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को लोहागढ़ किले की खाई में गिरने से हुई थी। आरोप है कि उसकी मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे 400 फीस गहरी खाई में धकेल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने केतन की मंगेतर और उसके प्रेमी को, लोहागढ़ किले की खाई में उसे धक्का देकर उसकी हत्या करने और बाद में इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन दोनों को आज (मंगलवार, 23 जून को) पुणे के एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

18 जून की है ये घटना अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जून की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन गहन जांच में यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश निकली। पुणे जिले के गहुंजे निवासी 26 वर्षीय केतन अग्रवाल अपने पारिवारिक रियल एस्टेट कारोबार में निदेशक थे। उनका शव 18 जून को लोहागढ़ किले के निकट एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। तब पुलिस ने कहा था कि तेज हवाओं के बीच किले पर अपनी मंगेतर के साथ तस्वीरें खींचते समय केतन करीब 400 फुट गहरी खाई में गिर गए थे।

पुलिस ने पहले दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था केतन की मंगेतर सिया गोयल ने लोनावला ग्रामीण पुलिस को बताया था कि किले में घूमने के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गए। इसके आधार पर पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। केतन और सिया की शादी इसी वर्ष होने वाली थी। दोनों परिवारों ने विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं और राजस्थान के उदयपुर में एक महल तक बुक कर लिया गया था।

जांच की तो खुल गई परत दर परत साजिश की कहानी पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की।उन्होंने कहा, "हमारी टीम ने वित्तीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों समेत विभिन्न पहलुओं से जांच की। इसी दौरान पता चला कि सिया गोयल का पुणे के कोंढवा निवासी 22 वर्षीय चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ प्रेम संबंध था।" पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने तथा चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश के तहत सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। संदेह के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा ने सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि केतन उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने और सिया ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।