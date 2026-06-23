हर हाल में सिया लेना चाहती थी केतन की जान, यूं फेल कर दिया था विदेश जाने का प्लान

अपनी मंगेतर के हाथों मौत के घाट उतारे गए केतन मर्डर केस में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक केतन की मंगेतर ने इसके लिए काफी पहले से ही साजिशें शुरू कर दी थीं। क्या था उसका प्लान…

अपनी मंगेतर के हाथों मौत के घाट उतारे गए केतन मर्डर केस में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक केतन की मंगेतर ने इसके लिए काफी पहले से ही साजिशें शुरू कर दी थीं। यहां तक कि सिया ने केतन का पासपोर्ट तक चुरा लिया था। यह बातें केतन के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताई हैं। गौरतलब है कि पुणे के रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक 26 वर्षीय केतन को उसकी मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। दोनों साजिश के तहत केतन को लोहागढ़ किले पर ले गए थे, जहां से उसे धक्का देकर 400 फीट गहरी खाई में गिरा दिया।

घर पर सबने रखा अपना सामान

अब केतन के पिता, विशाल अग्रवाल ने जो बताया है उसके हिसाब से काफी पहले से सिया उसे मारने की योजना में लगी थी। केतन के पिता के मुताबिक सिया और केतन बाली में प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए जाने वाले थे। लेकिन अंतिम समय में केतन का पासपोर्ट खो जाने के चलते उन्हें एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि छह जून को मुंबई से बाली जाने का प्लान था। घर से निकलते वक्त गाड़ी में सिर्फ चार लोग थे। केतन, उसकी बहन, सिया और सिया का भाई साहिल। उन्होंने बताया कि कार में बैठते वक्त चारों ने अपना पासपोर्ट, करेंसी, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक करके एक पाउच में रखा था। इस पाउच को सुरक्षित ढंग से कार में रखा गया।

फूड मॉल के बाहर क्या हुआ

विशाल अग्रवाल ने बताया कि रास्ते में वह लोग एक फूड मॉल पर रुके थे। यहां पर वह लोग कुछ खाना चाहते थे। जब सभी लोग अंदर गए, तभी सिया ने अचानक कहाकि वह अपना मोबाइल कार में भूल आई है। वह मोबाइल लेने के लिए कार में गई। केतन के पिता ने बताया कि इसके बाद जब सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो सभी का पासपोर्ट था, केवल केतन का पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद सभी लोग वहां से लौट आए।

हत्या को हादसा बताने की साजिश

गौरतलब है कि केतन विशाल अग्रवाल की सुनियोजित तरीके से खाई में धक्का देकर हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मंगलवार को यह सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामले में केतन की मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जून की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन गहन जांच में यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश निकली। पुलिस ने बताया कि केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाने के लिए 18 जून को लोहगढ़ ट्रेकिंग पर गए थे। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी।

हो चुकी थी शादी की तैयारी

खबरों के मुताबिक, परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में एक महल को 17 करोड़ रुपए में बुक किया था और मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो निजी विमानों की व्यवस्था की गई थी। सिया ने शुरुआत में पुलिस को बताया कि तस्वीर खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। तीन घंटे चले बचाव अभियान के बाद बचाव दल ने उसका शव बाहर निकाला। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सिया और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने केतन को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की।

शक होने पर पुलिस ने की जांच

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। उन्होंने कहाकि हमारी टीम ने वित्तीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों समेत विभिन्न पहलुओं से जांच की। इसी दौरान पता चला कि सिया गोयल का पुणे के कोंढवा निवासी चेतन बाबूलाल चौधरी (22) के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने तथा चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

केतन बन रहा था रोड़ा

अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश के तहत सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। संदेह के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा ने सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि केतन उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने और सिया ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि चेतन से मिली जानकारी के आधार पर सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।