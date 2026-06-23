हर हाल में सिया लेना चाहती थी केतन की जान, यूं फेल कर दिया था विदेश जाने का प्लान
अपनी मंगेतर के हाथों मौत के घाट उतारे गए केतन मर्डर केस में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक केतन की मंगेतर ने इसके लिए काफी पहले से ही साजिशें शुरू कर दी थीं। क्या था उसका प्लान…
अपनी मंगेतर के हाथों मौत के घाट उतारे गए केतन मर्डर केस में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक केतन की मंगेतर ने इसके लिए काफी पहले से ही साजिशें शुरू कर दी थीं। यहां तक कि सिया ने केतन का पासपोर्ट तक चुरा लिया था। यह बातें केतन के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताई हैं। गौरतलब है कि पुणे के रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक 26 वर्षीय केतन को उसकी मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। दोनों साजिश के तहत केतन को लोहागढ़ किले पर ले गए थे, जहां से उसे धक्का देकर 400 फीट गहरी खाई में गिरा दिया।
घर पर सबने रखा अपना सामान
अब केतन के पिता, विशाल अग्रवाल ने जो बताया है उसके हिसाब से काफी पहले से सिया उसे मारने की योजना में लगी थी। केतन के पिता के मुताबिक सिया और केतन बाली में प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए जाने वाले थे। लेकिन अंतिम समय में केतन का पासपोर्ट खो जाने के चलते उन्हें एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि छह जून को मुंबई से बाली जाने का प्लान था। घर से निकलते वक्त गाड़ी में सिर्फ चार लोग थे। केतन, उसकी बहन, सिया और सिया का भाई साहिल। उन्होंने बताया कि कार में बैठते वक्त चारों ने अपना पासपोर्ट, करेंसी, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक करके एक पाउच में रखा था। इस पाउच को सुरक्षित ढंग से कार में रखा गया।
फूड मॉल के बाहर क्या हुआ
विशाल अग्रवाल ने बताया कि रास्ते में वह लोग एक फूड मॉल पर रुके थे। यहां पर वह लोग कुछ खाना चाहते थे। जब सभी लोग अंदर गए, तभी सिया ने अचानक कहाकि वह अपना मोबाइल कार में भूल आई है। वह मोबाइल लेने के लिए कार में गई। केतन के पिता ने बताया कि इसके बाद जब सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो सभी का पासपोर्ट था, केवल केतन का पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद सभी लोग वहां से लौट आए।
हत्या को हादसा बताने की साजिश
गौरतलब है कि केतन विशाल अग्रवाल की सुनियोजित तरीके से खाई में धक्का देकर हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मंगलवार को यह सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामले में केतन की मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जून की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन गहन जांच में यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश निकली। पुलिस ने बताया कि केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाने के लिए 18 जून को लोहगढ़ ट्रेकिंग पर गए थे। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी।
हो चुकी थी शादी की तैयारी
खबरों के मुताबिक, परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में एक महल को 17 करोड़ रुपए में बुक किया था और मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो निजी विमानों की व्यवस्था की गई थी। सिया ने शुरुआत में पुलिस को बताया कि तस्वीर खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। तीन घंटे चले बचाव अभियान के बाद बचाव दल ने उसका शव बाहर निकाला। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सिया और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने केतन को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की।
शक होने पर पुलिस ने की जांच
पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। उन्होंने कहाकि हमारी टीम ने वित्तीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों समेत विभिन्न पहलुओं से जांच की। इसी दौरान पता चला कि सिया गोयल का पुणे के कोंढवा निवासी चेतन बाबूलाल चौधरी (22) के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने तथा चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
केतन बन रहा था रोड़ा
अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश के तहत सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। संदेह के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा ने सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि केतन उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने और सिया ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि चेतन से मिली जानकारी के आधार पर सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
चेहरे पर नहीं थी शिकन
बता दें कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि जब पुलिस मेरे बेटे का शव लेकर आई, तो सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ने, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की जांच के लिए पड़ताल जारी है। लोहागढ़ किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। यह महाराष्ट्र के उन 12 किलों में शामिल है, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान प्राप्त है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।