हत्या के दिन शातिर अपराधी की तरह ऐक्शन मोड में था चेतन, केतन मर्डर केस में नया खुलासा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस सूत्रों ने नया खुलासा किया है। सूत्रों का कहना है कि चेतन ने हत्या के समय हुडी को बैग में रख लिया था, बाद में नीचे उतरते समय उसने फिर से पहन ली थी। इसके अलावा किसी को शक न हो इसके लिए वह एक चाय की दुकान पर रुका था।

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को पुलिस सिया को लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां पर उसने पूरे हत्या के सीन को दोहराया। इस दौरान उसके साथ कई पुलिसवाले थे। अभी तक जो वीडियो सामने आई हैं, उसमें सिया के चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नजर नहीं आया। खैर इस मामले में अब चेतन चौधरी को लेकर पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेतन चौधरी ने न सिर्फ इस हत्या में सिया का साथ दिया, बल्कि वह किसी शातिर अपराधी की तरह हत्या के सबूत मिटाने और पहचान छिपाने की कोशिश भी कर रहा था। इतना ही नहीं उसे पता था कि हत्या के बाद उससे पूछताछ हो सकती है, इसलिए वह इसकी तैयारी पहले से ही करके बैठा था।

इंडिया टु़डे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि चेतन ने हत्या के बाद अपन सारे डिजिटल चैट्स को डिलीट कर दिया था। इसके अलावा जब वह हत्या वाले दिन केतन और सिया का पीछा करते हुए लोहगढ़ किले पर पहुंचा, तो वहां पर उसने पहले ही हुई पहन रखी थी और अपना चेहरा छिपा रखा था। पुलिस की मानें, तो चेतन पहले दो बार केतन से सिया का बेस्ट फ्रेंड बनकर बात कर चुका था। इसलिए उसे डर था कि अगर वह लोहगढ़ किले के नीचे ही केतन के सामने आ जाता है, तो वह उसे पहचान लेगा। इसलिए उसने शुरुआत में अपनी हुडी पहने रखी और फिर जब वह सीसीटीवी कैमरे की नजर से दूर केतन के पास पहुंचा तो उसने हुडी उतार कर रख ली थी।

हत्या के बाद चाय पीने के लिए रुका था चेतन पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिया के इशारे पर दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दिया। इसके बाद चेतन वापस से हुडी पहनकर सामान्य रूप से नीचे आ गया। इतना ही नहीं लोगों को शक न हो कि वह क्या करके आया है, इसलिए जब आसपास के लोग केतन के लिए दुख मना रहे थे, वह भी वहीं एक चाय कि दुकान पर खड़ा होकर चाय पीने लगा। इसके बाद वह चुपचाप अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट गया।

बाद में जब चेतन गिरफ्तार हो गया, तो पुलिस ने उसकी बाइक, हुडी और हेडफोन को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। इन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेजा गया है।

पुलिस पूछताछ के लिए पहले से तैयार थे चेतन और सिया पुलिस सूत्रों की मानें, तो चेतन और सिया ने पहले ही इस बात की तैयारी कर ली थी कि केतन के मर्डर के बाद उनसे पूछताछ हो सकती है। इस पूछताछ में बच निकलने के लिए उन्होंने गूगल पर भी इस बात को सर्च किया था। कि अगर पकड़े जाते हैं, तो इसमें क्या सजा हो सकती है। इतना ही नहीं इन्होंने मर्डर से जुड़े हालात में पूछताछ के दौरान आने वाले सवालों की भी जानकारी ली थी। इसके अलावा इन्होंने सबूत मिटाने के लिए अपने व्हाट्सअप चैट भी डिलीट कर दिए थे।

हत्या के बाद व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हुए थे दोनों पुलिस सूत्रों का कहना है कि लोहगढ़ किले से केतन की हत्या करके वापस आने के बाद दोनों लगातार व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। जांचकर्ताओं को शक है कि पुलिस से बचने के लिए दोनों ने पकड़े जाने से ठीक पहले अपनी चैट्स को डिलीट कर दिया। अब पुलिस ने दोनों को फोन जब्त कर लिए हैं और उनकी चैट्स को रिकवर करने की कोशिश कर रही है।

बता दें, यह पूरा मामला पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या से जुड़ा हुआ है। केतन की हत्या 18 जून को उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने लोहगढ़ किले से धक्का देकर कर दी थी। इसके बाद दोनों ने इसे एक दुर्घटना का नाम देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हालांकि, बाद में केतन के परिवार के शक की वजह से जब पुलिस ने दोबारा जांच की, तो पूरा भेद खुल गया। पुलिस ने इसके बाद चेतन चौधरी और सिया को गिरफ्तार कर लिया।