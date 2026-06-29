केतन को सिर्फ सिया और चेतन ने नहीं मारा! समाज में पढ़ी-लिखी लड़कियां भी क्यों इतनी बेबस?

सिया गोयल और केतन विशाल अग्रवाल की फरवरी में सगाई हुई थी और इस साल नवंबर में शादी भी तय थी। लेकिन यह सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर सिया ने अपने घरवालों को प्रेमी चेतन के बारे में बताया क्यों नहीं?

भारत का संविधान हमें अपनी मर्जी का जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले 'जीने के अधिकार' और राइट टू प्राइवेसी का एक अहम हिस्सा माना है। फिर हमारे देश में ऐसी क्या विडंबना है कि एक बालिग, पढ़ी-लिखी लड़की को आज भी इस बात की आजादी महसूस नहीं होती है? क्या वजह है कि लड़कियां अपने खुद के परिवारवालों से यह बात साझा नहीं कर पातीं कि उसे वह रिश्ता मंजूर नहीं जो घरवालों ने देखा है और वह अपनी मर्जी के लड़के से ही शादी करेगी? ये सवाल हाल ही में केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।

पुणे में एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की हत्या कैसे और क्यों हुई, इसका खुलासा अब हो चुका है। बीते 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाने के लिए लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग के लिए गया था। वहां पर फिसलने की वजह से वह 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। शुरुआत में यह महज एक एक्सीडेंट लगा। लेकिन बाद में सिया ने खुद कबूल लिया कि उसने अपने प्रेम चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को खाई से धक्का दे दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।

हत्या की वजह की पड़ताल जरूरी पुलिस जांच में शिया और चेतन दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। सिया ने पुलिस को हत्या की जो वजह बताई है वह भी जाननी चाहिए। सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ भाग कर शादी करने या केतन के साथ रिश्ता मना करने की बजाय केतन को जान से इसलिए मार डाला। दरअसल उसे डर था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। सिया का यह बयान अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। क्यों सिया अपने प्रेमी चेतन की बात घर वालों को नहीं बता पाई? क्या ऐसा होता तो चेतन की जान बच जाती?

इस घटना से एक और बात सामने आई। इस तरह की घटनाएं सिर्फ छोटे शहरों और कस्बों तक सीमित नहीं है। सिया जैसी एक पढ़ी-लिखी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और तुलनात्मक रूप से अमीर परिवार की लड़की भी अपने माता-पिता के सामने जाकर यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वह इस शादी से खुश नहीं है। उसने माता-पिता से सच बोलने के बजाय मंगेतर का कत्ल करना बेहतर क्यों समझा? देश के बड़े समाजशास्त्रियों, महिला अधिकार वकीलों और मनोचिकित्सकों ने इस 'खूनी मानसिकता' के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश की है।

पाबंदियों की बेड़ियों में फंसीं महिलाएं टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की जानी-मानी महिला अधिकार वकील फ्लैविया एग्नेस का कहना है कि अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर परिवारों में लड़कियां ज्यादा आजाद होती हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। मध्यम या कामकाजी वर्ग की तुलना में रईस परिवारों में 'सामाजिक स्टेटस' और 'खानदान की इज्जत' का दबाव लड़कियों पर बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने आगे कहा कि हिंसा कभी भी किसी चीज का जवाब नहीं हो सकती।

असम के पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंता इस मामले को केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक समाज के लिए बड़ा संकट मानते हैं। उन्होंने कहा, "यह समाजशास्त्र का मुद्दा है, अपराध का नहीं। यह मूल रूप से यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का नतीजा है, जो आज भी इस तरह हावी है कि किसी व्यक्ति को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि उसके जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते हैं।” उन्होंने सिया का जिक्र कर कहा, “इस महिला को ही देखिए। वह तथाकथित शिक्षित परिवार से होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति से विवाह के लिए हां क्यों कहती है, जिससे वह प्रेम नहीं करती? उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया होगा क्योंकि हमारे समाज का वैल्यू सिस्टम ऐसा है, जहां परिवार का आदेश ही सबकुछ माना जाता है।"

क्यों पैदा हो रहा इतना खौफनाक गुस्सा? सातारा के मशहूर मनोचिकित्सक डॉ. हामिद दाभोलकर ने इस खूनी खेल के पीछे की मानसिक स्थिति को बेहद आसान शब्दों में समझाया है। उनके मुताबिक पिछले दो दशकों में परिवारों के भीतर से खुलकर बात करने का सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। आज का बाजार युवाओं को सिखाता है कि जो तुम चाहो, उसे पा लो; साधन चाहे जो भी हो। जब परिवार में अपनी बात कहने का रास्ता बंद हो जाता है। यह अंदर ही अंदर सुलग रहा गुस्सा जब बाहर की तरफ फूटता है तो 'मर्डर' बनता है, और जब यह गुस्सा निकल नहीं पाता है तो 'सुसाइड' का कारण बनता है।

NCRB के रिकॉर्ड में डराने वाले आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि देश में होने वाले कुल मर्डर्स में से लगभग 10 फीसदी हत्याएं 'अवैध संबंधों' या 'प्रेम प्रसंगों' के चलते होती हैं। पिछले साल भी मेघालय के चेरापूंजी, हरियाणा के भिवानी और यूपी के कानपुर-बलिया से ऐसी ही खौफनाक खूनी लव ट्राइंगल की कहानियां सामने आई थीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे भोपाल का हालिया 'ट्विशा शर्मा दहेज हत्याकांड' हो या पुणे का यह 'केतन अग्रवाल मर्डर', दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं जो दिखाते हैं कि शादी जैसी संस्था में आज की कामकाजी और पढ़ी-लिखी महिलाएं भी किस कदर मानसिक तनाव के साथ जी रही हैं।