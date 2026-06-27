‘सिया को फांसी की सजा होनी चाहिए’, केतन अग्रवाल की मां ने क्या कहा
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘आज सिया के माता-पिता और भाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।’ सिया की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
केतन अग्रवाल के परिवार वालों और सोसाइटी के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ में कैंडललाइट मार्च निकाला। वे केतन के लिए न्याय की मांग करते हुए प्लेकार्ड भी लिए हुए थे। केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में न्याय की गुहार लगाई। शनिवार शाम को उन्होंने कहा, 'केतन के लिए मुझे न्याय चाहिए। सिया को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं एक मां हूं और सिया की भी मां है लेकिन मैं चाहती हूं कि उसे फांसी हो। मैं सोसाइटी के लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। यह देखकर मुझे अच्छा लगा और मैं 'थैंक यू' कहना चाहती हूं।'
केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, "मेरी बस एक ही अपील है। मेरे 26 साल के बेटे की बिना किसी वजह के हत्या कर दी गई। एक ऐसी वजह जो आज तक पता नहीं चल पाई है। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। मैं उसकी शादी की तैयारी कर रहा था और घर में बहू लाने वाला था; मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके बजाय मैं अपने बेटे को ही खो दूंगा। इसलिए, मैं सभी से अपील करता हूं कि उसे न्याय मिले और उसके हत्यारों को फांसी की सजा मिले। मुझे कानून-व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं उनकी कोशिशों से पूरी तरह संतुष्ट हूं। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उन सभी का आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे।"
सिया गोयल के माता-पिता और भाई से पूछताछ
महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के 25-वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सह-आरोपी सिया गोयल के माता-पिता और भाई को पूछताछ के लिए शनिवार को लोनावला (ग्रामीण) थाने तलब किया। सिया के माता-पिता (प्रवीण और पूजा गोयल) तथा उसके भाई साहिल शनिवार सुबह पुलिस थाने पहुंचे। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को साहिल से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिसके बाद शाम को उसे जाने की अनुमति दे दी गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, "आज सिया के माता-पिता और भाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।" इस सप्ताह की शुरुआत में सिया की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे जिले के मावल तालुका स्थित लोहागढ़ किले की एक चट्टान से केतन को खाई में धक्का दे दिया था। पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उस योजना को अंजाम दिया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में हो। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया।
जांच में अब तक क्या आया सामने
जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन ने अपराध से पहले और बाद में अपने मोबाइल फोन की बाचचीत का ब्योरा व्यवस्थित तरीके से हटा दिया था। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिए हैं, ताकि हटाए गए डेटा को दोबारा प्राप्त किया जा सके। पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन दोनों एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया और लोहागढ़ किले पर वह सटीक स्थान भी तय किया, जहां से केतन अग्रवाल को धक्का देना था। पुलिस का यह भी कहना है कि चेतन ने कथित तौर पर सिया को अपने मंगेतर की हत्या करने के लिए उकसाया था।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें