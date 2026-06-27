‘सिया को फांसी की सजा होनी चाहिए’, केतन अग्रवाल की मां ने क्या कहा

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘आज सिया के माता-पिता और भाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।’ सिया की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

केतन अग्रवाल के परिवार वालों और सोसाइटी के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ में कैंडललाइट मार्च निकाला। वे केतन के लिए न्याय की मांग करते हुए प्लेकार्ड भी लिए हुए थे। केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में न्याय की गुहार लगाई। शनिवार शाम को उन्होंने कहा, 'केतन के लिए मुझे न्याय चाहिए। सिया को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं एक मां हूं और सिया की भी मां है लेकिन मैं चाहती हूं कि उसे फांसी हो। मैं सोसाइटी के लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। यह देखकर मुझे अच्छा लगा और मैं 'थैंक यू' कहना चाहती हूं।'

केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, "मेरी बस एक ही अपील है। मेरे 26 साल के बेटे की बिना किसी वजह के हत्या कर दी गई। एक ऐसी वजह जो आज तक पता नहीं चल पाई है। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। मैं उसकी शादी की तैयारी कर रहा था और घर में बहू लाने वाला था; मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके बजाय मैं अपने बेटे को ही खो दूंगा। इसलिए, मैं सभी से अपील करता हूं कि उसे न्याय मिले और उसके हत्यारों को फांसी की सजा मिले। मुझे कानून-व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं उनकी कोशिशों से पूरी तरह संतुष्ट हूं। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उन सभी का आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे।"

सिया गोयल के माता-पिता और भाई से पूछताछ महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के 25-वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सह-आरोपी सिया गोयल के माता-पिता और भाई को पूछताछ के लिए शनिवार को लोनावला (ग्रामीण) थाने तलब किया। सिया के माता-पिता (प्रवीण और पूजा गोयल) तथा उसके भाई साहिल शनिवार सुबह पुलिस थाने पहुंचे। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को साहिल से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिसके बाद शाम को उसे जाने की अनुमति दे दी गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, "आज सिया के माता-पिता और भाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।" इस सप्ताह की शुरुआत में सिया की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे जिले के मावल तालुका स्थित लोहागढ़ किले की एक चट्टान से केतन को खाई में धक्का दे दिया था। पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उस योजना को अंजाम दिया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में हो। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया।