केतन की मौत से सदमे में डूबे परिवार पर एक और आघात, पोते के गम में चल बसे दादा
केतन अग्रवाल की मौत के सदमे जूझ रहे परिवार को एक और आघात लगा है। केतन के दादाजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनका नाम देवीचंद अग्रवाल थी। परिवार के मुताबिक शनिवार रात नौ बजकर 45 मिनट पर देवीचंद का निधन हो गया।
केतन अग्रवाल की मौत के सदमे जूझ रहे परिवार को एक और आघात लगा है। केतन के दादाजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनका नाम देवीचंद अग्रवाल थी। परिवार के मुताबिक शनिवार रात नौ बजकर 45 मिनट पर देवीचंद का निधन हो गया। वह 71 साल के थे। परिवार ने इस बात की पुष्टि की है। बताया जाता है कि केतन अग्रवाल की मौत के बाद से देवीचंद अग्रवाल अस्वस्थ चल रहे थे। शनिवार को कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हो गई। बता दें कि केतन अग्रवाल को उनकी मंगेतर सिया गोयल ने पुणे के लोहागढ़ किले से धक्का मारकर गिरा दिया था। इसके बाद उनकी तत्काल मौत हो गई थी। यह घटना 18 जून को हुई थी। इस मामले में पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।
नवंबर में होनी थी केतन की शादी
गौरतलब है कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट एएम विभूते के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने दलील दी कि गोयल और चौधरी के मोबाइल फोन से मिले डेटा में इशारों और कोड वाली भाषा में बातचीत थी, और उस बातचीत का मतलब समझने के लिए उनसे हिरासत में और पूछताछ करना जरूरी है। गोयल और चौधरी के वकीलों ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को मामले की जांच के लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है।
16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुणे ग्रामीण पुलिस ने गोयल और चौधरी के झूठ पकड़ने वाले परीक्षण (पॉलीग्राफ टेस्ट) के लिए दबाव नहीं डाला। पत्रकारों से बात करते हुए, पुलिस अधीक्षक (पुणे ग्रामीण) संदीप सिंह गिल ने कहा कि अपराध स्थल पर मौजूद कुछ महत्वपूर्ण गवाह सामने आए हैं और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों के बीच हुए वित्तीय लेनदेन (पैसों के लेन-देन) के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहाकि हम जांच के हिस्से के रूप में पहले ही कई लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। एक दूसरा मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। फोरेंसिक सबूतों की जांच की जा रही है... केतन ने सिया को कितने पैसे दिए थे, इस बारे में विवरण सही समय आने पर साझा किया जाएगा।
मैसेज में क्या लिखा है
वहीं, सिया के मैसेजेज का एक स्क्रीनशॉट सामने आया है। सिया ने यह संदेश अपनी सहेली को भेजा था। उसने लिखा था कि उसकी केतन से शादी नहीं होने वाली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह संदेश कथित तौर पर मई में भेजा गया था, जो केतन की कथित हत्या से कुछ सप्ताह पहले का है। कथित स्नैपचैट संदेश में, सिया ने अपनी सहेली से नवंबर में उदयपुर में प्रस्तावित शादी के लिए टिकट बुक कराने के लिए उसके आधार कार्ड की प्रति भेजने को कहा था, लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि शादी नहीं होने वाली है। संदेश में लिखा था कि शादी के टिकट के लिए अपने आधार कार्ड के दोनों ओर की फोटो भेज देना। वैसे भी शादी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी भेज देना।
पुलिस जांच रही प्रामाणिकता
पुलिस अधिकारी ने बताया कि केतन के परिवार ने नवंबर में होने वाली शादी के लिए रिश्तेदारों और मित्रों की यात्रा का इंतजाम करना शुरू कर दिया था और इसके लिए गोयल परिवार से मेहमानों के नाम तथा आधार कार्ड का विवरण मांगा गया था। अधिकारी ने कहाकि हम (सिया की) इस सहेली से पूछताछ करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसे केतन की हत्या की साजिश की पहले से कोई जानकारी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस स्नैपचैट संदेश की प्रामाणिकता की भी जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।