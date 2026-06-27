'केतन का विग लगाना सीक्रेट नहीं था, सगाई से पहले बता दिया था', पीड़ित परिवार क्या बोला
आरोप है कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में केतन को एक चट्टान से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी लेकिन सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी।
महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने अपराध से पहले और बाद में अपने-अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट कर दी थी। केतन की लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। विग पहनने के कारण सिया के केतन को पसंद नहीं करने की मीडिया में प्रसारित खबरों के बारे में केतन के पिता विशाल अग्रवाल से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, 'अगर सिया को कोई दिक्कत थी, तो उसे मना कर देना चाहिए था। मेरे बेटे की जान लेने की क्या जरूरत थी?'
विशाल ने बताया कि यह सच है कि केतन विग का एक छोटा सा पैच लगाता था और सगाई से पहले ही सिया और उनके परिवार को इस बारे में बता दिया गया था। पुलिस के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी (के खिलाफ केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इन दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे। आरोप है कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में केतन को एक चट्टान से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी लेकिन सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी।
केतन को रास्ते से हटाने की साजिश
पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने 18 जून से पहले और फिर लोहागढ़ की घटना के बाद अपने-अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट कर दी थी।" उन्होंने बताया कि संदेशों का विश्लेषण और उन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए दोनों के फोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन के 2004 फोन कॉल हुई थीं और दोनों ने कुल 238 घंटे आपस में बातचीत की थी।
कैफे में क्या हुई थी बातचीत
पुलिस के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि घटना वाले दिन दोनों एक कैफे में मिले थे और केतन को रास्ते से हटाने की साजिश पर चर्चा की थी। उन्होंने किले पर ऐसी जगह की भी पहचान कर ली थी, जहां से केतन को धक्का दिया जा सकता था। इस बीच, पुणे पुलिस ने पूछताछ के लिए सिया के भाई को तलब किया। पुलिस अधिकारी ने बताया, "सिया के परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब तक की जांच में केतन की कथित हत्या में सिया और चेतन दोनों की भूमिका स्थापित हो चुकी है।"
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें