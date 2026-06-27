'केतन का विग लगाना सीक्रेट नहीं था, सगाई से पहले बता दिया था', पीड़ित परिवार क्या बोला

आरोप है कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में केतन को एक चट्टान से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी लेकिन सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी।

महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने अपराध से पहले और बाद में अपने-अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट कर दी थी। केतन की लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। विग पहनने के कारण सिया के केतन को पसंद नहीं करने की मीडिया में प्रसारित खबरों के बारे में केतन के पिता विशाल अग्रवाल से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, 'अगर सिया को कोई दिक्कत थी, तो उसे मना कर देना चाहिए था। मेरे बेटे की जान लेने की क्या जरूरत थी?'

विशाल ने बताया कि यह सच है कि केतन विग का एक छोटा सा पैच लगाता था और सगाई से पहले ही सिया और उनके परिवार को इस बारे में बता दिया गया था। पुलिस के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी (के खिलाफ केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इन दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे। आरोप है कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में केतन को एक चट्टान से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी लेकिन सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी।

केतन को रास्ते से हटाने की साजिश पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने 18 जून से पहले और फिर लोहागढ़ की घटना के बाद अपने-अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट कर दी थी।" उन्होंने बताया कि संदेशों का विश्लेषण और उन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए दोनों के फोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन के 2004 फोन कॉल हुई थीं और दोनों ने कुल 238 घंटे आपस में बातचीत की थी।