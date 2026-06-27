केतन और सिया को बनाना चाहते थे सात जन्म का साथी, मर्डर के बाद अब मित्तल परिवार से पूछताछ

पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केतन और सिया की शादी तय करवाने वाले मित्तल दंपत्ति का कहना है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिया ऐसा कुछ कर सकती है। न ही उन्हें सिया के किसी प्रेमी के बारे में जानकारी थी।

Ketan Agarwal and Siya Goyal: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को सिया और केतन का रिश्ता पक्का करवाने वाले मित्तल दंपत्ति से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस के बुलावे पर थाने पहुंचे नरेंद्र और रेनू मित्तल ने अपनी भतीजी के ऊपर लगे इन आरोपों पर हैरानी जताई। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिया कोई ऐसा कदम उठा लेगी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान नरेंद्र और रेनू मित्तल ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताते हुए रिश्ता पक्का करवाने में अपनी अच्छी नियत का जिक्र किया। दंपत्ति ने बताया कि उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सिया का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अगर ऐसा होता, तो वह कभी भी अपने स्तर पर रिश्ते की बात को आगे नहीं बढ़ाते। इतना ही नहीं मित्तल दंपत्ति ने बताया कि उन्होंने सिया को बचपन से देखा है वह बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कुछ ऐसा कदम भी उठा सकती है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दंपत्ति ने कहा, "हम केतन और सिया दोनों को बचपन से जानते थे। दोनों ही अच्छे व्यवहार वाले विनम्र और नेक स्वभाव के इंसान थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है।"

पूरा मामला बता दें, यह पूरा मामला 19 जून को उस वक्त राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र बना था, जब खबर सामने आई की रियल एस्टेट कारोबारी 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या उनकी मंगेतर और उसके प्रेमी ने मिलकर कर दी है। सिया ने पहले इस मामले को ट्रेकिंग में हुआ हादसा बताकर रफा-दफा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में केतन के परिवार के शक और पुलिस की छानबीन ने पूरे मामले को नए सिरे से उजागर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेतन चौधरी और सिया गोयल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, सिया अपने प्रेमी चेतन के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार उसकी शादी केतन के साथ तय कर चुका था। नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। इसलिए सिया और चेतन ने साथ मिलकर केतन को रास्ते पर हटाने का प्लान बनाया। सिया के मुताबिक, वह शादी से इनकार करके या चेतन के साथ भागकर अपने परिवार की बदनामी नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा की लोहगढ़ किले की दीवार से केतन को धक्का देकर इसे दुर्घटना का नाम दिया जा सकता है। इसके बाद कुछ सालों तक परिवार उस पर शादी का दबाव नहीं बनाएगा। यह सोचकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी।