हेडमास्टर के थप्पड़ से फटा छात्र के कान का पर्दा, अब प्रधानाध्यापक को खोज रही पुलिस

केरल के कासरगोड जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ 10वीं कक्षा के एक छात्र की पिटाई करने और उसके कान का पर्दा फाड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

Tue, 19 Aug 2025 03:09 PM
केरल के कासरगोड जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ 10वीं कक्षा के एक छात्र की पिटाई करने और उसके कान का पर्दा फाड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना 11 अगस्त को कुंदमकुझी के सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हुई।

कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा

पुलिस के अनुसार, प्रार्थना सभा के दौरान प्रधानाध्यापक अशोकन ने 16 वर्षीय छात्र को कंकड़ से खेलते देखा। उन्होंने उसे आगे बुलाया और कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा, जिससे छात्र के कान का पर्दा फट गया। छात्र को कान में तेज दर्द होने पर पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चोट की पुष्टि हुई, और बाद में उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया।

बेदकम थाने में मामला दर्ज

बेदकम थाना पुलिस ने सोमवार शाम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत और बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, और जल्द ही आरोपी का बयान भी दर्ज होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

इस बीच, केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) की टीम ने बच्चे और उसके परिवार से मुलाकात की और स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की है। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने शिक्षा विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी जल्द ही मंत्री को रिपोर्ट भेजेंगे।

