मंदिर में मुख्यमंत्री के VIP दर्शन करने पर मचा बवाल, आम श्रद्धालुओं को असुविधा का आरोप
नियमों के मुताबिक, रसीद लेने वाले श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन की इजाजत मिलती है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद हिबी ईडन सहित कई वीआईपी लोगों ने मना करने के बावजूद मंदिर परिसर के आसपास वीडियो बनाए।
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर की यात्रा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि रविवार को मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर केरल हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया और आम श्रद्धालुओं को असुविधा हुई। सतीशन ने रविवार को गुरुवायूर मंदिर में पूजा-अर्चना की और पारंपरिक तुलाभारम अनुष्ठान भी किया। भाजपा नेता बी गोपालकृष्णन ने गुरुवायूर देवस्वोम प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया कि रविवार सुबह प्रतिबंधित समय के दौरान मुख्यमंत्री और उनके साथ आए नेताओं को विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा दी गई।
बीजेपी लीडर ने 24 मई को फेसबुक पर पोस्ट में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। साथ ही, मंदिर परिसर और मेलपथुर सभागार के आसपास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध है। गोपालकृष्णन ने आरोप लगाया कि सतीशन और उनके सहयोगियों को सुबह करीब साढ़े 7 बजे से साढ़े 9 बजे के बीच 4,500 रुपये की श्रीकोविल नेयविलक्कु रसीद के बिना वीआईपी दर्शन कराया गया। नियमों के अनुसार अवकाश के दिनों में विशेष दर्शन के लिए यह रसीद लेना आवश्यक है।
सीएम सतीशन ने अपने बयान में क्या कहा
मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ केवल चार लोग थे और उन्होंने दर्शन के सभी नियमों का पालन किया। सतीशन ने कहा, 'मेरे गुरुवायूर मंदिर दौरे के बाद जो दावे किए जा रहे हैं, वे गलत हैं। मेरे साथ सिर्फ चार लोग थे। मुझे पता है कि रविवार को वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं होती। मैंने दर्शन के लिए टिकट लिया था। पिछली सरकार ने मलयिडमथुरुथ में बेदखली के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब अधिकारियों ने लोगों को हटाने के लिए 14 बार कार्रवाई की, तब भी जिन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, वे अब आगे आ रहे हैं। वहां के लोगों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यूडीएफ सरकार का लोगों को सड़क पर फेंकने का कोई रवैया नहीं है।'
मुख्यमंत्री का दर्शन नियमों के खिलाफ?
मंदिर के नियमों के मुताबिक, नेयविलक्कु रसीद लेने वाले श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन की अनुमति मिलती है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद हिबी ईडन सहित कई वीआईपी लोगों ने मना करने के बावजूद मंदिर परिसर के आसपास वीडियो बनाए। उन्होंने शिकायत में कहा, 'जो लोग कानून की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही उसका उल्लंघन किया है।' साथ ही चेतावनी दी कि अगर देवस्वोम प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, मंदिर का प्रबंधन करने वाले गुरुवायूर देवस्वोम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दर्शन नियमों के अनुसार कराया गया था।
देवस्वोम ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट किया कि रविवार अवकाश का दिन होने के कारण सतीशन ने 4,500 रुपये की श्रीकोविल नेयविलक्कु रसीद लेकर दर्शन किया था। हालांकि, देवस्वोम की फेसबुक पोस्ट में विवाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवायूर देवस्वोम के अध्यक्ष एवी गोपीनाथ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में अवकाश के दिनों में वीआईपी दर्शन पर रोक है, लेकिन प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री और उनके दल की ओरसे किसी नियम का उल्लंघन किए जाने का मामला नजर नहीं आता।
गोपीनाथ ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ श्रद्धालुओं की ओर से शिकायत मिली है कि मुख्यमंत्री के दौरे के कारण वे पूजा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रविवार सुबह करीब 7 बजे मंदिर पहुंचे थे। पूजा-अर्चना के बाद वह मंदिर परिसर में आयोजित राजस्व मंत्री एपी अनिल कुमार के पुत्र के विवाह समारोह में भी शामिल हुए।
मंदिर में VIP कल्चर पर सवाल
गौरतलब है कि उत्तर भारत के कई प्रमुख मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, जिसे लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। आम श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहते हैं, जबकि नेताओं, अफसरों, बड़े दानदाताओं और प्रभावशाली लोगों को विशेष प्रवेश मिल जाता है। इससे मंदिरों में समानता और श्रद्धा की भावना प्रभावित होती है। कई जगहों पर महंगे टिकट के जरिए भी तुरंत दर्शन कराए जाते हैं, जिससे धार्मिक स्थलों पर वीआईपी कल्चर बढ़ता दिखता है। आलोचकों का मानना है कि आस्था की जगह पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जबकि मंदिर प्रशासन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को इसका कारण बताता है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें