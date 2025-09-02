Kerala woman held under POCSO Act for eloping with minor boy in Karnataka 2 बच्चों की मां को 17 साल के लड़के से हुआ प्यार, दोनों हुए फरार; अब महिला पर लगेगा POSCO एक्ट, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsKerala woman held under POCSO Act for eloping with minor boy in Karnataka

2 बच्चों की मां को 17 साल के लड़के से हुआ प्यार, दोनों हुए फरार; अब महिला पर लगेगा POSCO एक्ट

केरल की एक महिला को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। महिला पर एक नाबालिग के साथ फरार होने के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों फरार होकर कर्नाटक में सेटल होने चाहते थे।

Jagriti Kumari पीटीआई, अलप्पुझाTue, 2 Sep 2025 04:54 PM
केरल की एक महिला को हाल ही में POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हाल ही में 30 वर्षीय यह महिला एक नाबालिग लड़के के साथ केरल से कर्नाटक फरार हो गई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों का कर्नाटक में बसने का इरादा भी था। हालांकि पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और अब युवक को घरवालों के हवाले कर दिया गया है। वहीं चेरथला पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर किया जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 30 वर्षीय महिला को 17 वर्षीय लड़के के साथ फरार होने और उसका यौन शोषण करने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला लगभग एक सप्ताह पहले अपने दूर के ही रिश्तेदार नाबालिग के साथ भाग गई थी।

इसके बाद दोनों परिवारों ने अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 5 दिन की तलाशी के बाद दोनों कर्नाटक के कोल्लूर में मिले। पुलिस ने आगे बताया कि उन्हें कोल्लूर में हिरासत में लिया गया। यहां महिला ने घर बसाने के इरादे से एक घर किराए पर लिया था। इस दौरान उन्होंने पकड़े जाने के डर से फोन भी नहीं चलाया।

जानकारी के मुताबिक महिला पहली बार एक पारिवारिक समारोह में लड़के के संपर्क में आई थी। यहां दोनों को एक-दूसरे से प्यार हुआ। कथित तौर पर जब उसके पति ने उसे अपने ससुराल वापस लाने की कोशिश की, तो महिला ने इनकार कर दिया। महिला गांव से ही नाबालिग के साथ फरार हो गई।

