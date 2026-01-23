बेटी ने बूढ़ी मां की छाती पर लोहे की रॉड से किया हमला, टूट गई पसली
केरल के कुंबलम में एक महिला को अपनी 70 वर्षीय मां पर हमला करने और उनकी पसली तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पनांगड पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 30 वर्षीय निव्या के रूप में हुई है। आरोपी महिला को शुक्रवार को वायनाड जिले के मनंथावडी से हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे कोच्चि लाया जाएगा। यह मामला निव्या की मां सरसु की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जो पनांगड पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंबलम की निवासी हैं।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 जनवरी को तब घटी जब निव्या सरसु की ओर से अपने दैनिक मामलों में दखल देने से नाराज हो गई और उसने घर के दरवाजे के पास सरसु पर हमला कर दिया। प्राथमिकी में कहा गया है कि निव्या ने कथित तौर पर सरसु की गर्दन पकड़ी और उसे थप्पड़ व लात मार दिया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि निव्या ने अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी और बाद में लोहे की छड़ से उनकी छाती पर वार किया, जिससे मां की पसली टूट गई।
निव्या पहले भी हत्या, अपहरण जैसे अपराधों में शामिल
पुलिस ने बताया कि सरसु की शिकायत के आधार पर 21 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद निव्या फरार हो गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि निव्या पहले भी हत्या, अपहरण और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई मामलों में शामिल रही है। पुलिस ने बताया कि उसे कोच्चि लाए जाने के बाद रिमांड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।