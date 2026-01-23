Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKerala Woman arrested for attacking her mother and breaking her ribs in Kochi
बेटी ने बूढ़ी मां की छाती पर लोहे की रॉड से किया हमला, टूट गई पसली

बेटी ने बूढ़ी मां की छाती पर लोहे की रॉड से किया हमला, टूट गई पसली

संक्षेप:

आरोपी महिला को शुक्रवार को वायनाड जिले के मनंथावडी से हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे कोच्चि लाया जाएगा। यह मामला निव्या की मां सरसु की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

Jan 23, 2026 02:30 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

केरल के कुंबलम में एक महिला को अपनी 70 वर्षीय मां पर हमला करने और उनकी पसली तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पनांगड पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 30 वर्षीय निव्या के रूप में हुई है। आरोपी महिला को शुक्रवार को वायनाड जिले के मनंथावडी से हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे कोच्चि लाया जाएगा। यह मामला निव्या की मां सरसु की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जो पनांगड पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंबलम की निवासी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा करेगा रोबोट, ‘ASC अर्जुन’ की हुई तैनाती

पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 जनवरी को तब घटी जब निव्या सरसु की ओर से अपने दैनिक मामलों में दखल देने से नाराज हो गई और उसने घर के दरवाजे के पास सरसु पर हमला कर दिया। प्राथमिकी में कहा गया है कि निव्या ने कथित तौर पर सरसु की गर्दन पकड़ी और उसे थप्पड़ व लात मार दिया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि निव्या ने अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी और बाद में लोहे की छड़ से उनकी छाती पर वार किया, जिससे मां की पसली टूट गई।

निव्या पहले भी हत्या, अपहरण जैसे अपराधों में शामिल

पुलिस ने बताया कि सरसु की शिकायत के आधार पर 21 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद निव्या फरार हो गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि निव्या पहले भी हत्या, अपहरण और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई मामलों में शामिल रही है। पुलिस ने बताया कि उसे कोच्चि लाए जाने के बाद रिमांड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Kerala Crime News Mother-Son
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।