मैंने उन्हें बेडरूम में महिला के साथ पकड़ा, कैबिनेट मंत्री पर पत्नी ने लगाए आरोप
बिंदु मेनन ने कहा कि 2014 में शादी के बाद से उनके और कुमार के बीच वैवाहिक समस्याएं रही हैं। केरल कांग्रेस (बी) के नेता कुमार ने 2014 में यामिनी थांकेची से कानूनी रूप से अलग होने के बाद मेनन से शादी की थी।
केरल के परिवहन मंत्री केबी कुमार की पत्नी ने सोमवार को उनके खिलाफ धोखा देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि उनके पास सबूत के तौर पर फोटोज भी हैं। महिला ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कुमार को घर के बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद मंत्री के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट भी की थी।
एक स्थानीय चैनल से बातचीत में कुमार की पत्नी बिंदु मेनन ने कहा कि उन्होंने पति को कोल्लम जिले के वालाकोम स्थित आवास पर पकड़ा था। उन्होंने कहा, 'मैं वहां गई और बेडरूम में घुसी। मैंने बेडरूम में जो देखा वह बता नहीं सकती।' मेमन ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने फोटो खींचने की कोशिश की तो ड्राइवर संथान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मेनन ने कहा, 'वह बहुत बुरी स्थिति थी। मेरे पास सारी तस्वीरें हैं।'
पारिवारिक कलह
मेनन ने कहा कि 2014 में शादी के बाद से उनके और कुमार के बीच वैवाहिक समस्याएं रही हैं। केरल कांग्रेस (बी) के नेता कुमार ने 2014 में यामिनी थांकेची से कानूनी रूप से अलग होने के बाद मेनन से शादी की थी। मेनन ने कहा कि 2019 में एक बड़ा विवाद हुआ था और उन्होंने अपनी रिश्तेदार, पूर्व डीजीपी व भाजपा नेता आर. श्रीलेखा से मदद मांगी थी।
कई महिलाओं से संबंध के आरोप
मेनन ने कहा कि वह पिछले कई महीने से अलग रह रही हैं, क्योंकि कुमार के कई महिलाओं से संबंध हैं। उन्होंने कहा, 'कई महिलाओं को लेकर मेरी उनसे लड़ाई होती थी। फिर मेरे फोन ट्रैक किए गए और मुझ पर आरोप लगाए गए कि मेरा अपने दोस्तों के साथ प्रेम-प्रसंग है।' मेनन ने आरोप लगाया कि कुमार ने उनका फोन ब्लॉक कर दिया और अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे उनसे बात न करें।
खत्म करना चाहती हैं शादी
मेनन ने कहा कि वह अपना वैवाहिक संबंध खत्म करना चाहती हैं और शनिवार को यह जानने के लिए वालाकम में स्थित कुमार के घर गई थीं कि वहां क्या हो रहा था।
मंत्री की सफाई
इससे पहले, कुमार ने अपने खिलाफ जारी अफवाहों को चुनाव नजदीक होने के चलते 'राजनीति से प्रेरित' बताते हुए खारिज किया था। जब उनसे प्रेम संबंधों के आरोपों के बारे में पूछा गया, तो कुमार ने कहा कि कई लोग उनसे प्यार करते हैं, और वह कई लोगों से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, 'केवल जलने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं।'
घरेलू हिंसा के आरोपों और उनके निवास से पुलिस के टोल-फ्री नंबर 112 पर एक आपातकालीन कॉल किए जाने से संबंधित खबर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा, 'कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा पागलपन में पुलिस से संपर्क कर सकता है।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें