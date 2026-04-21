केरल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 13 लोगों की मौत और कई घायल

अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय शेड में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मुण्डाथिकोड इलाके में यह दुर्घटना उस समय हुई जब त्रिशूर पूरम के लिए एक मंदिर देवस्वम की ओर से पटाखे तैयार किए जा रहे थे।

केरल के त्रिशूर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ। इस घटना की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय शेड में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मुण्डाथिकोड इलाके में यह दुर्घटना उस समय हुई जब आगामी त्रिशूर पूरम के लिए एक मंदिर देवस्वम की ओर से पटाखे तैयार किए जा रहे थे। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से शव बरामद किए गए, जबकि अन्य के शरीर के अंग मिले हैं।

टीवी दृश्यों में स्थानीय लोगों को बचाव कार्य में मदद करते हुए देखा गया, जो घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे और मलबे से शव निकाल रहे थे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अधिकारियों को घायलों के लिए हर संभव चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने और बचाव कार्यों को तत्परता से चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर गंभीर रूप से झुलसे लोगों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बाहरी एक्सपर्ट डॉक्टरों की सेवाएं लेने को भी कहा।

विशेष इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अधिकारियों को घायलों के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था करने और सरकारी मेडिकल कॉलेज त्रिशूर व त्रिशूर जनरल अस्पताल में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही, 108 सर्विस सहित अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ और इसके बाद भी बीच-बीच में धमाके होते रहे, जिससे बचाव कार्य में काफी दिक्कत आई। ये पटाखे कई अस्थायी शेडों में बनाए जा रहे थे, जो धान के खेतों के बीच स्थित थे। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, करीब 40 श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिससे अनुमान है कि इतने लोग मौके पर मौजूद थे।

फैक्ट्री में लगातार होते रहे विस्फोट वडक्कनचेरी नगर पालिका के चेयरमैन पीएन सुरेंद्रन ने बताया कि लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण लोग घटनास्थल के पास नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने लोग वहां मौजूद थे और कितने घायल हुए हैं। शुरुआती तौर पर अत्यधिक गर्मी को हादसे की एक वजह माना जा रहा है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा।

त्रिशूर जिला कलेक्टर ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। सब-कलेक्टर को विस्फोट के कारणों और उसके प्रभाव की विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है।