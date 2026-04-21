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केरल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 13 लोगों की मौत और कई घायल

Apr 21, 2026 07:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय शेड में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मुण्डाथिकोड इलाके में यह दुर्घटना उस समय हुई जब त्रिशूर पूरम के लिए एक मंदिर देवस्वम की ओर से पटाखे तैयार किए जा रहे थे।

केरल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 13 लोगों की मौत और कई घायल

केरल के त्रिशूर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ। इस घटना की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय शेड में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मुण्डाथिकोड इलाके में यह दुर्घटना उस समय हुई जब आगामी त्रिशूर पूरम के लिए एक मंदिर देवस्वम की ओर से पटाखे तैयार किए जा रहे थे। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से शव बरामद किए गए, जबकि अन्य के शरीर के अंग मिले हैं।

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टीवी दृश्यों में स्थानीय लोगों को बचाव कार्य में मदद करते हुए देखा गया, जो घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे और मलबे से शव निकाल रहे थे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अधिकारियों को घायलों के लिए हर संभव चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने और बचाव कार्यों को तत्परता से चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर गंभीर रूप से झुलसे लोगों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बाहरी एक्सपर्ट डॉक्टरों की सेवाएं लेने को भी कहा।

विशेष इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अधिकारियों को घायलों के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था करने और सरकारी मेडिकल कॉलेज त्रिशूर व त्रिशूर जनरल अस्पताल में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही, 108 सर्विस सहित अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ और इसके बाद भी बीच-बीच में धमाके होते रहे, जिससे बचाव कार्य में काफी दिक्कत आई। ये पटाखे कई अस्थायी शेडों में बनाए जा रहे थे, जो धान के खेतों के बीच स्थित थे। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, करीब 40 श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिससे अनुमान है कि इतने लोग मौके पर मौजूद थे।

फैक्ट्री में लगातार होते रहे विस्फोट

वडक्कनचेरी नगर पालिका के चेयरमैन पीएन सुरेंद्रन ने बताया कि लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण लोग घटनास्थल के पास नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने लोग वहां मौजूद थे और कितने घायल हुए हैं। शुरुआती तौर पर अत्यधिक गर्मी को हादसे की एक वजह माना जा रहा है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा।

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त्रिशूर जिला कलेक्टर ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। सब-कलेक्टर को विस्फोट के कारणों और उसके प्रभाव की विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने त्रिशूर पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। ट्वीट में कहा गया कि इस दुर्घटना में लोगों की मौत की खबर से वे बेहद दुखी हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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