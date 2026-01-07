एक्स GF से बनाना चाहता था दोबारा रिश्ता, कुचलवा दिया; आशिक का प्लान देख पुलिस हैरान

संक्षेप: आरोपियों की पहचान कोन्नि में मम्मूदु के रहने वाले रंजीत राजन और पय्यानामोन के निवासी उसके दोस्त अजस के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, रंजीत के पहले महिला से प्रेम-संबंध थे और वह दोबारा उससे रिश्ते बनाना चाहता था।

केरल के पत्तनमथिट्टा में हुई एक सड़क दुर्घटना की जांच में पता चला है कि यह सावधानीपूर्वक योजना बनाकर किया गया अपराध था। पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय व्यक्ति और उसके दोस्त ने इस दुर्घटना की योजना बनाई थी, जिसमें एक महिला घायल हो गई। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति महिला को बचाने पहुंचा ताकि वह उसका विश्वास और सहानुभूति हासिल कर सके।

आरोपियों की पहचान कोन्नि में मम्मूदु के रहने वाले रंजीत राजन और पय्यानामोन के निवासी उसके दोस्त अजस (19) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रंजीत के पहले महिला से प्रेम-संबंध थे और वह दोबारा उससे रिश्ते बनाना चाहता था।

पुलिस ने कहा कि 23 दिसंबर को शाम करीब साढ़े पांच बजे महिला कोचिंग क्लास के बाद अडूर से स्कूटर पर सवार होकर घर जा रही थी। जब वह वझामुत्तम पूर्व के पास पहुंची तो एक कार उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही पल बाद कार ने पीछे से स्कूटर को टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर गई, लेकिन कार नहीं रुकी।

आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत महिला की मदद की। तभी इनोवा कार में सवार रंजीत वहां पहुंचा। रंजीत ने लोगों से कहा कि वह उसका पति है और फिर वह उसे कोच्चि के एक निजी अस्पताल ले गया। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सब पूर्व नियोजित था।

पुलिस के अनुसार महिला को गंभीर चोट आई हैं और उसकी दाईं कोहनी खिसक गई है, छोटी उंगली टूट गई है, तथा पूरे शरीर पर खरोंच तथा चोट आई है। पहले महिला के बयान के आधार पर सामान्य दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शक बढ़ता गया। पूछताछ के दौरान बयान मेल नहीं खा रहे थे।

गहन जांच में पता चला कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पूर्व नियोजित था। पुलिस ने पाया कि अजस ने रंजीत के इशारे पर जानबूझकर स्कूटर को टक्कर मारी और रंजीत ने परिवार की सहानुभूति हासिल करने के लिए महिला की मदद की।

सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ीं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को लगा कि वे डर और एहसान का भाव पैदा करके लोगों की भावनाओं से खेल सकते हैं।