केरल हुआ 'केरलम' तो भड़के थरूर बोले- लोगों को अब क्या कहेंगे, 'केरलमियन' या कुछ और?
केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने पर थरूर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। थरूर ने इसे विकास से ध्यान भटकाने वाला कदम और 'भाषाई संकीर्णतावाद' करार दिया। जानिए इस विवाद की पूरी सच्चाई।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ नाम बदलने पर है, जबकि राज्य के विकास और अहम परियोजनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि मलयालम भाषा में राज्य को पहले से ही 'केरलम' कहा जाता है, जिससे इस आधिकारिक बदलाव की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं।
परियोजनाओं की अनदेखी
थरूर ने विकास कार्यों की कमी को उजागर करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मलयालम में यह पहले से ही 'केरलम' है। तो अब एक मलयालम शब्द अंग्रेजी में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इससे क्या फर्क पड़ता है। सरकार ने हमें कोई AIIMS या नया संस्थान नहीं दिया है। उन्होंने केंद्रीय बजट में हमें कोई परियोजना नहीं दी। लेकिन जब बात नाम बदलने की आती है, तो वे इसे अधिकृत करने के लिए तैयार रहते हैं।'
नागरिकों की पहचान पर भाषाई सवाल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में थरूर ने एक दिलचस्प 'भाषाई सवाल' उठाया। उन्होंने पूछा कि नए 'केरलम' के निवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाले 'केरलियन' (Keralite) और 'केरलान' (Keralan) जैसे शब्दों का अब क्या होगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'केरलामाइट' (Keralamite) किसी सूक्ष्मजीव जैसा लगता है और 'केरलामियन' किसी दुर्लभ पृथ्वी खनिज का नाम प्रतीत होता है।
अपने एक अन्य एक्स पोस्ट में थरूर ने इस कदम को 'भाषाई संकीर्णतावाद' करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने मलयालम शब्द को प्राथमिकता देने के लिए अधिक प्राचीन नाम के बजाय 11वीं सदी के संस्करण को चुना है।
चुनाव से पहले कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को केरल का नाम 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लिया गया है। ज्ञात हो कि केरल में 140 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मई से पहले चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी बाकी है।
केरल विधानसभा आधिकारिक रिकॉर्ड में नाम बदलने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुकी है। साल 2024 में यह प्रस्ताव पेश करने वाले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन चाहते थे कि केंद्र सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम "केरल" से बदलकर "केरलम" करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मलयालम भाषी समुदायों के लिए एक संयुक्त केरल बनाने की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही चली आ रही है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें