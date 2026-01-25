केरल को 5 में से तीन पद्म विभूषण. जानें किस राज्य को मिले सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार

संक्षेप: इस बार कुलल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। कुल तीन पद्म विभूषण पुरस्कार में से तीन केरल को गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा पुरस्कार महाराष्ट्र को मिले हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है।

गणतंत्र दिवस से पहले गृह मंत्रालय की तरफ से पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे जिनमें से 113 पद्मश्री, 05 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण सम्मान हैं। दक्षिण के राज्यों से इस बार कई लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। मार्क्सवादी नेता अच्युतानंदन और अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म् विभूषण के लिए चुना गया है। इनके अलावा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस, मलयालम साहित्यकार पी. नारायणन (दोनों केरल) और विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक एन. राजम (उत्तर प्रदेश) को भी पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। इनमें से तीन पद्म विभूषण केरल को गए हैं।

किस राज्य को मिले सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार? महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार मिले हैं। 15 पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र के लोगों को मिले हैं। इनमें ऐक्टर धर्मेंद्र (मरणोपरांत) को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। गायिका अलका याग्निक, पियूष पांडेय और उदय कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 11 पद्मश्री महाराष्ट्र को गए हैं।

तमिलनाडु को कुल 13 पुरस्कार दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसे कुल 13 अवॉर्ड मिले हैं। पिछले साल भी इतने ही पद्म पुरस्कार तमिलनाडु को गए थे। इसमें से 11 पद्मश्री, दो पद्म भूषण (श्री कालिपट्टी रामास्वामी पलानिस्वामी और एसकेएम माइलानंदन) सम्मान हैं।

तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है जिसे 11-11 पद्म पुरस्कार मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मशहूर वायलिन वादक एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित कया गया है। इसके अलावा 10 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पश्चिम बंगाल को सभी 11 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। इस तरह से कुल 131 पुरस्कारों में से 40 दक्षिण भारत को मिले हैं।