केरल में बारिश का कहर, 8 की मौत; भूस्खलन और बाढ़ से कई लापता

मुवत्तुपुझा वैली सिंचाई परियोजना के तहत मलंकारा डैम के 5 गेट पानी के भारी प्रवाह के कारण खोलने पड़े। कोझिकोड, कन्नूर और अलुवा जैसे इलाकों में सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं।

केरल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार, बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग लापता हैं और 13 लोग घायल हुए हैं। राज्य भर में स्थिति गंभीर बनी हुई है और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

लैंडस्लाइड, जलभराव और तबाही का मंजर शनिवार और रविवार को हुई रिकॉर्ड बारिश के कारण नदियां और बांध उफान पर हैं।

मुवत्तुपुझा वैली सिंचाई परियोजना के तहत मलंकारा डैम के 5 गेट पानी के भारी प्रवाह के कारण खोलने पड़े।

कोझिकोड, कन्नूर और अलुवा जैसे इलाकों में सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। प्रसिद्ध अलुवा शिव मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है।

बारिश के कारण 27 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 196 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों से 5,792 लोगों को सुरक्षित निकालकर 209 राहत शिविरों में पहुंचाया है।

कन्नूर में रिकॉर्ड 320 mm बारिश; IMD का 12 जिलों में अलर्ट केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के कुछ हिस्सों में 300 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई।

कन्नूर के अय्यनकुन्नू इलाके में सबसे ज्यादा 320 mm बारिश दर्ज की गई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को केरल के 12 जिलों (अलाप्पुझा, कोझिकोड, इडुक्की, वायनाड, कन्नूर, कोट्टायम, पथानामथिट्टा, पालक्काड, मलप्पुरम, त्रिशूर, कासरगोड और एर्नाकुलम) में गरज के साथ भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।

स्थानीय निवासियों का दर्द पथानामथिट्टा जिले के रानी कस्बे में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान डूब गए।

स्थानीय मेडिकल स्टोर वाले ने बताया, "पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। नदी का जलस्तर डेढ़ घंटे के भीतर बढ़ गया और बाजार में पानी भर गया। दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।"