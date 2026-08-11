परीक्षा में टॉप किया, घास-मिट्टी खाने को मजबूर! केरल में अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन

एसोसिएशन की सचिव वलरमथी एस की 13 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद 11 अगस्त को राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।

केरल पीसीएस के अभ्यर्थियों ने दोना-पत्तल में घास और मिट्टी खाकर एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया

देश भर में दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP और झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शनों के बीच अब केरल में भी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य सचिवालय के बाहर ऑल केरल लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर (LPST) रैंक होल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं।

एसोसिएशन की सचिव वलरमथी एस की 13 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद 11 अगस्त को राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। सरकार द्वारा मांगों की व्यापक समीक्षा के लिए 45 दिनों का समय मांगे जाने के बाद भूख हड़ताल को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, हालांकि सचिवालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना जारी है।

क्या है विवाद और अभ्यर्थियों का गुस्सा? मई 2025 में केरल लोक सेवा आयोग (Kerala PSC) की तरफ से एलपी स्कूल शिक्षकों की आधिकारिक रैंक लिस्ट जारी की गई थी। परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट में नाम होने के बावजूद सैकड़ों योग्य अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

अभ्यर्थी लगातार 36 दिनों से ज्यादा समय से सड़कों पर डटे हुए हैं। अपनी आर्थिक तंगी और प्रशासनिक उपेक्षा की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए अभ्यर्थियों ने दोना-पत्तल में घास और मिट्टी खाकर एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया।

यह प्रदर्शन ऐसे समय में तेज हुआ है जब केरल सरकार ने कुछ विशिष्ट PSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और प्रक्रियात्मक खामियों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है।

क्या हैं अभ्यर्थियों की मुख्य मांगें? 'ऑल केरल LPST रैंक होल्डर्स एसोसिएशन' ने राज्य सरकार के सामने कई ढांचागत और प्रशासनिक मांगें रखी हैं:

मई 2025 की रैंक लिस्ट से तत्काल नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, कई जिलों में टॉप रैंकर्स को भी नियुक्ति नहीं मिली है।

स्कूलों और क्षेत्रीय शिक्षा विभागों की ओर से शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी 24 घंटे के भीतर PSC को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया जाए।

मौजूदा मई 2025 की रैंक लिस्ट की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके।

छात्र-शिक्षक अनुपात को 1:25 (25 छात्रों पर 1 शिक्षक) किया जाए, जिससे कानूनन हजारों नए पद पैदा होंगे।

प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टरों को नियमित कक्षाओं से मुक्त किया जाए, जिससे नए फुल टाइम टीचर के पद खाली हों।

निजी एडेड (सरकारी सहायता प्राप्त) स्कूलों की सीधी शिक्षक भर्तियों को बंद कर सभी पद पारदर्शी Kerala PSC के माध्यम से भरे जाएं। राजनीतिक गर्माहट और विरोध का विस्तार आंदोलन के उग्र होने के साथ ही केरल की राजनीति भी गरमा गई है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को पत्र लिखकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न करने और तुरंत संवाद के जरिए संकट सुलझाने की मांग की है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) और केरल स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के कार्यकर्ताओं ने PSC कार्यालयों का घेराव किया। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन (जल बौछार) का इस्तेमाल करना पड़ा।