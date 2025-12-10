Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newskerala nursing student rape case fabricated police investigation going on
जिसके साथ रात काटी, उसपर ही लगाया रेप केस; BF से छिपाना चाहती थी गले के निशान का सच

संक्षेप:

Dec 10, 2025 09:18 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु में नर्सिंग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के आरोपों की जांच कर रही पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। खबर है कि जांच में पाया गया है कि आरोप झूठे हैं और महिला ने अपने प्रेमी से खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी रची थी। साथ ही कैब ड्राइवर के साथ महिला सहमति से मिलने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल, इसे लेकर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

22 साल की नर्सिंग छात्रा ने आरोप लगाए थे कि एक कैब चालक ने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। आरोप थे कि वारदात को सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल के पास अंजाम दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में आरोप झूठे पाए गए हैं। खबर है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और चैट्स मिली हैं, जिनसे संकेत मिल रहा है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपने गले पर निशान की बात प्रेमी से छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही आरोपी अब भी पुलिस हिरासत में है।

क्या था मामला

केरल की रहने वाली नर्सिंग छात्रा ने मडीवाला पुलिस को सूचना दी थी कि 2 दिसंबर की रात कैब चालक ने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। इसके बाद पुलिस ने मामले को अधिकारियों को सूचना दिए जाने के बाद बानसवाड़ी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। छात्रा की तरफ से बताई गई पहचान के आधार पर पूर्वी बेंगलुरु में रहने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के 2 बच्चे हैं और वह शादीशुदा है। हालांकि, वह लगातार बेगुनाही का दावा करता रहा।

सीसीटीवी से खुली पोल

पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो पाया कि छात्रा और कैब ड्राइवर दोनों ही 2 दिसंबर को रात 11.30 और 3 दिसंबर को सुबह 5.30 रेलवे स्टेशन पर साथ थे। इसके अलावा पुलिस को कथित गैंग का भी पता नहीं चल सका। रिपोर्ट के मुताबिक, फुटेज में नजर आ रहा था कि छात्रा और चालक कैब से निकलकर जा रहे हैं और रात में वापस आ रहे हैं। दोनों को स्टेशन के पास घूमते हुए भी देखा गया। महिला सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर एर्नाकुलम ट्रेन से रवाना हो गई थी।

चैट ने चौंकाया

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कैब चालक की व्हाट्सऐप चैट पढ़ीं , तो पाया कि छात्रा ने उसे कई मैसेज भेजे हैं। इनमें कुछ मैसेज से पता चल रहा है कि कथित वारदात के बाद दोनों में सहमति से बातचीत हुई और दोनों में अच्छा रिश्ता भी था।

जब सच बोली महिला

इसके बाद पुलिस की तरफ से छात्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने बताया कि गले पर लगे निशानों के बारे में प्रेमी के सवालों से बचने के लिए उसने झूठी कहानी बनाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, ये निशान छात्रा को ड्राइवर के साथ कैब में रहने के दौरान लगे थे। इधर, कैब ड्राइवर का कहना था कि वह और छात्रा केरल से ही हैं और इसलिए पहचान थी। कैब में बैठने के बाद छात्रा ने एर्नाकुलम में प्रेमी को जानकारी दी थी कि वह सुबह की ट्रेन ले रही है।

