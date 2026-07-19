Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फुटबॉल विश्वकप फाइनल देखने के लिए बच्चों ने लगाई गुहार, शिक्षा मंत्री ने कर दिया छुट्टी का ऐलान

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
Follow us on Google News
share

फीफा फुटबॉल विश्वकप का खुमार भारत में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। केरल में भी इससे अलग नहीं है। अब फुटबॉल विश्वकप का फाइनल रविवार रात खेला जाना है। इसको लेकर केरल के स्कूली बच्चों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने छुट्टी की मांग कर डाली।

फुटबॉल विश्वकप फाइनल देखने के लिए बच्चों ने लगाई गुहार, शिक्षा मंत्री ने कर दिया छुट्टी का ऐलान

फीफा फुटबॉल विश्वकप का खुमार भारत में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। केरल में भी इससे अलग नहीं है। अब फुटबॉल विश्वकप का फाइनल रविवार रात खेला जाना है। इसको लेकर केरल के स्कूली बच्चों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने छुट्टी की मांग कर डाली। हैरानी की बात यह है कि मंत्री ने इस मांग को मान भी लिया है। केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने फाइनल के लिए सोमवार को राज्य के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय उन छात्रों के अनुरोध पर विचार करने के बाद लिया गया, जो फुटबॉल के प्रशंसक हैं और रविवार रात होने वाला विश्व कप फाइनल देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि फीफा विश्वकप का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा।

सोशल मीडिया पोस्ट पर घोषणा

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों पर लागू होगा। सामान्य शिक्षा मंत्री एन शमसुद्दीन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अवकाश की घोषणा की। मंत्री ने लिखा, ‘बच्चों अब खुश हो?’ उन्होंने कहाकि फुटबॉल प्रेमी छात्रों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने फीफा विश्व कप फाइनल के मद्देनजर सोमवार (20 जुलाई) को विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। यह फाइनल आज आधी रात के बाद खेला जाएगा।

नेताओं ने भी किया था आग्रह

इससे पहले, माकपा नेता और केरल के पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने राज्य सरकार से रविवार देर रात अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा विश्व कप फाइनल को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का आग्रह किया था। शिवनकुट्टी ने कहा कि देर रात शुरू होने वाला फाइनल मुकाबला सोमवार सुबह तक चल सकता है, जिससे छात्रों के लिए समय पर स्कूल पहुंचना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि छुट्टी के कारण पठन-पाठन को होने वाले नुकसान की भरपाई किसी ऐसे शनिवार को कक्षाएं आयोजित कर की जा सकती है, जब सामान्य रूप से अवकाश होता है।

ये भी पढ़ें:फीफा विश्व कप फाइनल का रोमांच, अब ट्रॉफी के साथ दांव पर लगी है 'खास अंगूठी'

कई यूडीएफ नेताओं ने भी इसी तरह सोमवार को अवकाश घोषित करने की मांग की थी। सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन, उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन और खेल मंत्री ओ. जे. जनीश भी फुटबॉल के प्रति अपनी रुचि के लिए जाने जाते हैं और फीफा विश्व कप के दौरान अपनी पसंदीदा टीमों के समर्थन में सोशल मीडिया पर नियमित रूप से पोस्ट करते रहे हैं।

ये भी पढ़ें:फ्री में देखें ESP vs ARG फीफा वर्ल्ड कप फाइनल आज, कितने बजे होगा शुरू?

कर्नाटक में धैर्य बनाए रखने की अपील

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को फुटबॉल प्रेमियों से फीफा विश्व कप फाइनल देखते समय धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैच के सीधे प्रसारण की सुविधा के लिए सरकार ने होटल और रेस्तरां को देर रात 3.30 बजे तक खुले रखने की विशेष अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ने विधान सौध में संवाददाताओं से कहाकि युवाओं की इच्छा को देखते हुए राज्य सरकार ने होटल और रेस्तराओं को सामान्य समय से अधिक देर तक खुले रहने की अनुमति दी है ताकि फुटबॉल प्रशंसक फाइनल मुकाबला देख सकें। शिवकुमार ने कहाकि पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाए हैं। मैच में कोई भी जीते, लेकिन युवाओं को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उन्हें फुटबॉल मैच शांति से देखना चाहिए।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

और पढ़ें
Fifa World Cup Lionel Messi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी नवीनतम खबरों और पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।