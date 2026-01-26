Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKerala minister faints after hoisting the flag on Republic Day hospitalised
गणतंत्र दिवस के मौके पर झंड़ा फहराने के बाद मंत्री बेहोश, अस्पताल में भर्ती

गणतंत्र दिवस के मौके पर झंड़ा फहराने के बाद मंत्री बेहोश, अस्पताल में भर्ती

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के बाद केरल के कन्नूर में राज्य के संग्रहालय एवं पुरातत्व मंत्री रामचंद्रन कदनप्पल्ली पुलिस मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बेहोश हो गए।

Jan 26, 2026 03:20 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के दौरान पूरे देश में झंड़ा फहराया गया। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान केरल के कन्नूर में राज्य के संग्रहालय एवं पुरातत्व मंत्री रामचंद्रन कदनप्पल्ली पुलिस मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बेहोश हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कांग्रेस (सेकुलर) के प्रदेश अध्यक्ष और कन्नूर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कदनप्पल्ली (81), गणतंत्र दिवस के अवसर पर संदेश देते समय डीएससी बैंड, पुलिस, उत्पाद शुल्क, जेल, एनसीसी, एसपीसी, स्काउट्स और गाइड्स और जूनियर रेड क्रॉस सहित 24 प्लाटून की परेड का निरीक्षण करने के बाद बेहोश हो गए।

जैसे ही वह बेहोश होकर गिरे जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें संभाल लिया और जमीन पर गिरने से बचाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें होश आ गया और वे खुद चलकर एम्बुलेंस की ओर गए। उन्हें कन्नूर कस्बे के पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य स्थिर बताया है।

देश मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस

पूरा देश आज के दिन 77वां गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज भारतीय सेना ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। क्कीसवीं सदी की बहु-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकता के बीच भारत ने सोमवार को अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संभावित नए सुरक्षा सहयोगी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मौजूद थे।

जहाँ एक ओर भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों पक्ष इस सप्ताह एक 'सुरक्षा और रक्षा साझेदारी' के माध्यम से सहयोग मजबूत करने पर भी विचार कर रहे हैं। इस व्यापार समझौते में भारत द्वारा आयातित महंगी कारों पर सीमा शुल्क में भारी कटौती शामिल हो सकती है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Kerala Republic Day
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।