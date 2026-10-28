मर्सिडीज से कुचल जान लेने वाले जज के बेटे की जमानत खारिज, पुलिस चीफ पर भी गिरी गाज

मृतक के परिवार ने किशोर को दी गई जमानत रद्द करने और हादसे में नाबालिग बेटे की संलिप्तता को लेकर न्यायाधीश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इससे पहले परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।

कोच्चि में निचली अदालत के एक जज के नाबालिग बेटे की मर्सिडीज कार से टक्कर लगने से हुई शख्स की मौत मामले में अब बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने आरोपी नाबालिग की जमानत खारिज कर दी है। जिला एवं सत्र अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ड्राइवर और उसके एक परिचित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर मामले में लगातार सामने आ रही पुलिस की लापरवाही और साजिश के आरोपों के बाद अब कोच्चि के पुलिस चीफ कालीराज महेश को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह आर निशांतिनी को कोच्चि का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

बता दें कि कार से टक्कर में 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत हो गई थी। इसके बाद से परिवार लगातार पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रही थी। हादसा बीते रविवार को चेरनाल्लूर में कंटेनर रोड पर हुआ था। आरोप है कि नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार मर्सिडीज-बेंज ने स्कूटी पर सवार जयबालकृष्णन को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज मामले की जांच में कोताही बरतने के आरोप लगने के बाद सरकार ने पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश को पद से हटा दिया है। इससे पहले मंगलवार शाम को चेरनाल्लूर थाने के 4 पुलिसकर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इनमें सर्कल इंस्पेक्टर के.एस. श्याम कुमार, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) वी.एस. विश्वजीत, ग्रेड एएसआई के.टी. मनोज और सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर अरुण जोशी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों के खिलाफ यह एक्शन एडीजीपी पी विजयन की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद लिया गया है। बताया जा रहा है कि एडीजीपी ने घटनास्थल का दौरा कर रिकॉर्ड्स की जांच कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी।

जज के फ्लैट पर छापेमारी आरोप है कि इससे पहले नाबालिग को केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसी हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर थाने से ही जमानत दे दी गई थी। इससे मृतक के परिवार के साथ-साथ आम लोगों का भी गुस्सा भड़क उठा था। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। अब नाबालिग के पिता यानी जज साहब पर भी मामले में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अलुवा स्थित जज के फ्लैट की तलाशी ली है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अहम साक्ष्य जुटाए हैं। निष्पक्ष जांच के लिए केस की फाइल क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।

अक्सर गाड़ी चलाता था नाबालिग जांच में सामने आया है कि जज का नाबालिग बेटा अक्सर गाड़ी चलाता था और हादसे की रात भी वह तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने निकला था। पुलिस ने नाबालिग के फोन से हादसे के ठीक पहले का एक वीडियो बरामद किया है, जिसमें कार बेहद तेज गति से दौड़ती दिख रही है। आरोप है कि हादसे के बाद जज ने अपने बेटे के मोबाइल फोन से इस फुटेज को डिलीट करवा दिया था। हालांकि बाद में वीडियो रिकवर कर लिया गया।

परिवार कर रहा इंसाफ की मांग जयबालकृष्णन के परिवार वाले लगातार जज को निलंबित करने, उनके नाबालिग बेटे की जमानत रद्द करने और पुलिस थाने के अंदर मोबाइल फोन से तस्वीरें कथित तौर पर मिटाने के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित की बेटी भद्रा कीर्ति ने आरोप लगाया कि परिवार का मोबाइल फोन जबरन छीनकर जज के परिवार के एक दोस्त को सौंप दिया गया, जिसने किशोर की तस्वीरें डिलीट कर दीं। उसने सवाल उठाया कि पुलिस थाने के भीतर ऐसी घटना कैसे हो सकती है और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की मांग की।