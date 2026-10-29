मर्सिडीज से कुचलने का मामला, केरल वाले जज को भी राहत; नाबालिग कहां है

केरल में मर्सिडीज बेंच से ढाबे वाले को कथित तौर पर कुचले जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। अब खबर है कि केरल हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी नाबालिग के जज पिता को राहत दे दी है। फिलहाल, जांच जारी है। मृतक की उम्र 55 साल थी।

केरल में कथित तौर पर तेज रफ्तार मर्सिडीज की चपेट में आने से 55 साल के शख्स की मौत हो गई थी। सांकेतिक तस्वीर

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह चेरानल्लूर में एक कार दुर्घटना में एक स्कूटर चालक की मौत के सिलसिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को गिरफ्तार न करे। इस हादसे में न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे की कार की चपेट में आने से स्कूटर सवार की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने संबंधित न्यायाधीश की अग्रिम जमानत अर्जी पर उनके वकील एवं केरल सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया। हादसे में जिस व्यक्ति की जान गई उसके परिवार ने मामले में पक्षकार बनने के लिए एक याचिका दायर की है, जिस पर अदालत बाद में विचार करेगी।

मर्सिडीज से मारी टक्कर यह मामला रविवार तड़के हुए एक हादसे से जुड़ा है, जब चेरानल्लूर के साउथ चित्तूर निवासी जयबालकृष्णन (55) को मारापरम्बु के पास कंटेनर रोड पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज-बेंज कार ने टक्कर मार दी। यह कार एक न्यायाधीश के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस के अनुसार, सड़क किनारे ढाबा चलाने वाला जयबालकृष्णन अपने स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

नाबालिग को थाने से ही छोड़ दिया पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया और रविवार शाम को नाबालिग को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया।

इस कदम के बाद चेरानल्लूर थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। जयबालकृष्णन के बेटे और बेटी ने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन करते हुए मांग की कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाए।

इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 लगाई, जो 'गैर-इरादतन हत्या' से संबंधित है। लेकिन बाद में किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग को जमानत दे दी। पुलिस ने इस मामले में उसके पिता को आरोपी बनाया। पुलिस ने बताया कि बुधवार को न्यायाधीश से पूछताछ की गई और गुरुवार दोपहर को उनसे और पूछताछ की जानी है।

जज से हो चुकी है पूछताछ हादसे के सिलसिले में उसके पिता और अतिरिक्त न्यायाधीश से बुधवार को यहां पुलिस क्लब में पूछताछ की गई थी। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि दोपहर करीब दो बजकर 40 मिनट पर शुरू हुई और कई घंटे चली। जांचकर्ता न्यायाधीश का बयान आधिकारिक रूप से दर्ज करना चाहते थे। सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीश ने पहले जांच दल के साथ सहयोग किया था, लेकिन अपना बयान आधिकारिक रूप से दर्ज कराने के लिए सहमत नहीं हुए थे। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश की अलुवा स्थित फ्लैट की अपराध शाखा द्वारा तलाशी लिए जाने के कुछ घंटे बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया।

क्यों जज घिरे पुलिस ने त्रिशूर जिले के इरिंजालकुडा की एक अदालत में पदस्थ न्यायाधीश को सोमवार को इस मामले में आरोपी बनाया था। उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा नाबालिग द्वारा अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए उसके अभिभावक या वाहन के पंजीकृत मालिक को जिम्मेदार ठहराती है।