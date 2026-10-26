जज साहब का मर्सिडीज वाला बेटा छूटा, पर छोटी दुकान वाला मर गया; फटाफट जमानत

केरल हाई कोर्ट ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। खबरें हैं कि इस मामले में आरोपी बताए जा रहे नाबालिग ड्राइवर के जज पिता पर केस चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं, जेजेबी ने आरोपी को जमानत देे दी है। फिलहाल, जांच चल रही है।

केरलम में रविवार को हुए मर्सिडीज बेंज सड़क हादसे मामले ने पुणे पोर्शे कांड की खौफनाक कहानी ताजा कर दी है। हालांकि, दोनों ही मामले एकदम अलग हैं। पर केंद्र में एक नाबालिग, एक लग्जरी कार मौत और फटाफट हुई जमानत है। खास बात है कि इस नाबालिग पर आरोप लग रहे हैं, वह एक जज का बेटा है। हालांकि, अब केरलम हाई कोर्ट इस मामले पर सख्त रुख अपना रहा है और जज पिता पर केस चलाने की अनुमति दे दी है।

यह घटना केरलम के कोच्चि के चेरनल्लूर के पास हुई थी। 17 साल के नाबालिग ने तेज रफ्तार मर्सिडीज से रविवार सुबह करीब 2 बजकर 20 मिनट पर 55 साल के जयबालकृष्णन को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। एफआईआर के अनुसार, जयबालकृष्णन सड़क किनारे एक खाने की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे।

जमानत हो गई सोमवार को JJB यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के नाबालिग को जमानत दे दी है। आरोपी के पिता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। वह वल्लरपादम से कलमसेरी की तरफ जा रहा था और कंटेनर रोड के पास फोर्ड शो रूम के नजदीक ही कथित तौर पर एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किशोर को पहले ही स्टेशन बेल पर छोड़ दिया गया था। पुलिस ने शुरुआत में बीएनएस की धारा 281 और 106(1) के तहत केस दर्ज किया था। ये धाराएं लापरवाही से गाड़ी चलाने और मौत से संबंधित हैं। अब जब रेहड़ी वाले के परिवार और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो धारा 105 भी जोड़ी गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यह धारा गैर इरादतन हत्या से जुड़ी है।

सोमवार सुबह उसे जेजेबी के सामने पेश किया गया था। परिवार ने उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। खास बात है कि जिस कार से हादसा हुआ है, वो जज के नाम पर ही रजिस्टर्ड है।

जज पर चलेगा केस हाई कोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है। पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि पुलिस की तरफ से न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगे जाने के बाद न्यायालय ने प्रशासनिक स्तर पर यह आदेश जारी किया।

पुलिस के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पर रजिस्टर्ड मर्सिडीज-बेंज कार को उनका नाबालिग बेटा तेज गति से चला रहा था। आरोप है कि तेज रफ्तार कार ने जयबालकृष्णन के दोपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार भड़का जयबालकृष्णन की बेटी ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा कि वह अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगी और न्यायाधीश या उसके नाबालिग बेटे को जिम्मेदारी से बचने नहीं देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि न्यायाधीश का बेटा होने के कारण पुलिस ने उसके साथ नरमी बरती।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नाबालिगों से जुड़े ऐसे मामलों को सामान्य माना जाने लगा है और नाबालिग होने के कारण उन्हें गंभीर अपराधों में भी कानून के दायरे से बच निकलने दिया जाता है।

खबरें हैं कि हादसे में जान गंवाने वाले जयबालकृष्णन घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके तीन बच्चे हैं और इसी दुकान की मदद से उनकी पढ़ाई और घर का खर्च चलता था।