Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKerala Mentally unstable woman arrested for murdering son
मां ने अपने 5 साल के बेटे का गला घोंटकर की हत्या, पुलिस ने क्या बताई वजह

मां ने अपने 5 साल के बेटे का गला घोंटकर की हत्या, पुलिस ने क्या बताई वजह

संक्षेप:

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां बच्चा बेहोश हालत में मिला। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Dec 21, 2025 12:14 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केरल के कोझिकोड में पुलिस ने एक महिला को अपने 5 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 38 वर्षीय अनु के रूप में की गई है, जो पुनास्सेरी के नारिकुन्नी में मिनी विहार की निवासी है। पुलिस ने बताया कि सुबह लगभग आठ बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में अनु का एक फोन आया, जिसमें उसने अपने बेटे नंदा हर्षन की गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:भगवान नहीं चाहते कि पीएम मोदी बंगाल की धरती पर कदम रखें, TMC सांसद ने क्या कहा

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां बच्चा बेहोश हालत में मिला। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि बाद में, अनु को कक्कूर पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उसकी गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोपी मां के बार में पुलिस ने क्या कहा

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अनु एक वित्तीय संस्थान में कार्यरत थी और पिछले कुछ समय से मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी। पुलिस ने यह भी बताया कि मृत बच्चा कक्कूर के एक निजी स्कूल में यूकेजी का छात्र था। दूसरी ओर, केरल के वायनाड में शनिवार को बाघ के हमले में 60 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान मारन के रूप में की है जो वंडिक्कडावु वन क्षेत्र के एक आदिवासी बस्ती के निवासी था। मारन अपनी बहन के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। इसी दौरान केरल-कर्नाटक सीमा के पास कन्नारमपुझा नदी के किनारे बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर जंगल में ले गया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Kerala Murder
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।