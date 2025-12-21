मां ने अपने 5 साल के बेटे का गला घोंटकर की हत्या, पुलिस ने क्या बताई वजह
केरल के कोझिकोड में पुलिस ने एक महिला को अपने 5 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 38 वर्षीय अनु के रूप में की गई है, जो पुनास्सेरी के नारिकुन्नी में मिनी विहार की निवासी है। पुलिस ने बताया कि सुबह लगभग आठ बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में अनु का एक फोन आया, जिसमें उसने अपने बेटे नंदा हर्षन की गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार की।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां बच्चा बेहोश हालत में मिला। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि बाद में, अनु को कक्कूर पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उसकी गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपी मां के बार में पुलिस ने क्या कहा
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अनु एक वित्तीय संस्थान में कार्यरत थी और पिछले कुछ समय से मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी। पुलिस ने यह भी बताया कि मृत बच्चा कक्कूर के एक निजी स्कूल में यूकेजी का छात्र था। दूसरी ओर, केरल के वायनाड में शनिवार को बाघ के हमले में 60 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान मारन के रूप में की है जो वंडिक्कडावु वन क्षेत्र के एक आदिवासी बस्ती के निवासी था। मारन अपनी बहन के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। इसी दौरान केरल-कर्नाटक सीमा के पास कन्नारमपुझा नदी के किनारे बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर जंगल में ले गया।