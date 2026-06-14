पश्चिम बंगाल में रास्ता भटका केरल का युवक, बंगाली भाषा न आने की वजह से गई जान
पश्चिम बंगाल में केरल के एक युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक काम के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पहुंचा था। हत्या वाले दिन वह रास्ता भटक कर दूसरे मोहल्ले में पहुंच गया। यहां लोगों ने उसे चोर समझकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
पश्चिम बंगाल से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां कुलतलि इलाके में रास्ता भूलकर भटक रहे केरल निवासी एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके दो नाबालिगों और पांच व्यक्तियों समेत सात लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर लोगों ने चोर समझकर व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुलतलि थाना क्षेत्र के शंकिजहान में केरल निवासी एक व्यक्ति की चोरी के आरोप में हत्या कर दी गई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मृतक व्यक्ति काम के सिलसिले में अपने एक परिचित व्यक्ति से मिलने के लिए शंकिजहान में आया था। लेकिन वह रास्ता भटककर दूसरे मोहल्ले में पहुंच गया। अपरिचित व्यक्ति को भटकते देखकर मोहल्ला के लोगों ने उससे पूछताछ की लेकिन वह अपने बारे में जानकारी नहीं दे पाया।
भाषा न आने की वजह से हुई गलतफहमी
स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह अपनी भाषा में बात कर रहा था, जबकि लोगों ने बंगाली भाषा में उससे सवाल करना जारी रखा। इसके बाद मामला बढ़ गया और कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। बाद में उसे रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांध दिया गया और जमकर मारपीट की गई। इसके बाद कई घंटों तक उसके साथ मारपीट की गई।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद कुलतलि थाना से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने घायल व्यक्ति को बचाकर जॉयनागर अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे 'डेड ऑन अराइवल' घोषित करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके धरपकड़ शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने अभी तक दो नाबालिगों समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत की वजह पता चल पाएगी। हालांकि शुरुआती जांच के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जांच जारी है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें