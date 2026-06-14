पश्चिम बंगाल में रास्ता भटका केरल का युवक, बंगाली भाषा न आने की वजह से गई जान

पश्चिम बंगाल में केरल के एक युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक काम के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पहुंचा था। हत्या वाले दिन वह रास्ता भटक कर दूसरे मोहल्ले में पहुंच गया। यहां लोगों ने उसे चोर समझकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

पश्चिम बंगाल से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां कुलतलि इलाके में रास्ता भूलकर भटक रहे केरल निवासी एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके दो नाबालिगों और पांच व्यक्तियों समेत सात लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर लोगों ने चोर समझकर व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुलतलि थाना क्षेत्र के शंकिजहान में केरल निवासी एक व्यक्ति की चोरी के आरोप में हत्या कर दी गई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मृतक व्यक्ति काम के सिलसिले में अपने एक परिचित व्यक्ति से मिलने के लिए शंकिजहान में आया था। लेकिन वह रास्ता भटककर दूसरे मोहल्ले में पहुंच गया। अपरिचित व्यक्ति को भटकते देखकर मोहल्ला के लोगों ने उससे पूछताछ की लेकिन वह अपने बारे में जानकारी नहीं दे पाया।

भाषा न आने की वजह से हुई गलतफहमी स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह अपनी भाषा में बात कर रहा था, जबकि लोगों ने बंगाली भाषा में उससे सवाल करना जारी रखा। इसके बाद मामला बढ़ गया और कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। बाद में उसे रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांध दिया गया और जमकर मारपीट की गई। इसके बाद कई घंटों तक उसके साथ मारपीट की गई।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद कुलतलि थाना से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने घायल व्यक्ति को बचाकर जॉयनागर अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे 'डेड ऑन अराइवल' घोषित करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।