Kerala man hacks wife to death streams chilling confession on Facebook live नहा रही पत्नी पर चाकू से कई वार… मर्डर कर पति ने फेसबुक लाइव पर कबूला सच; फिर पहुंच गया थाने
नहा रही पत्नी पर चाकू से कई वार… मर्डर कर पति ने फेसबुक लाइव पर कबूला सच; फिर पहुंच गया थाने

केरल से हाल ही में सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी का बेरहमी से मर्डर कर दिया। हत्या के बाद उसने फेसबुक पर लाइव आकर खुद अपना गुनाह कबूल लिया।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 03:04 PM
केरल के कोल्लम जिले में सोमवार तड़के एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले, उसने फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाकर खुद इस बात को कबूला कि उसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मार डाला है। जानकारी के मुताबिक घटना वलक्कुडु के प्लाचेरी की है। महिला की पहचान 39 वर्षीय शालिनी के रूप में हुई है। शालिनी जब सुबह करीब साढ़े 6 बजे अपने घर के पास एक पाइपलाइन के पास नहा रही थी, तभी अचानक उसके पति ने उस पर हमला कर दिया।

दोनों के 19 साल के बेटे ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर आरोपी इसहाक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक दंपति के बीच पहले से ही कुछ विवाद थे। एफआईआर के मुताबिक, "सुबह करीब 6:30 बजे, जब शालिनी नहाने के लिए गई, तो आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। महिला की गर्दन, छाती और पीठ पर गहरी चोटें आईं।"

पत्नी को मारने के बाद इसहाक फेसबुक पर लाइव आया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने वीडियो में बताया कि उसे पत्नी पर भरोसा नहीं था। वहीं उसने कुछ गहनों की भी बात कही। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खलबली मच गई। हालांकि अब इस वीडियो को हटा दिया गया है।

बाद में इसहाक पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को भी बताया कि उसने पत्नी का मर्डर कर दिया। पुलिस टीम ने घर पर शालिनी को मृत पाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं।

