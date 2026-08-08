'घास खाने' को मजबूर छात्र, स्कूल टीचर परीक्षा में पास; नियुक्ति पत्र क्यों नहीं हो रहा जारी
प्रदर्शनकारी के मुताबिक, सरकार ने उनसे दो महीने का समय मांगा है, लेकिन उन्हें इसके लिए 2 महीने की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अलग-अलग तरह से प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शनिवार को लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर के रैंक होल्डर्स ने सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से घास खाकर अपना विरोध जताया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि केरल लोक सेवा आयोग (PSC) की रैंक लिस्ट में जगह बनाने के बावजूद उन्हें अब तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। इनका आंदोलन 34 दिन से जारी है। आरोप है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और नियुक्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वे LPST रैंक होल्डर्स हैं और पिछले 34 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं मिली है। प्रदर्शनकारी के मुताबिक, सरकार ने उनसे दो महीने का समय मांगा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए 2 महीने की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अलग-अलग तरह से प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और उन्हें लगातार अवॉइड करने की कोशिश कर रही है।
पेपर की जांच में गड़बड़ियों के भी आरोप
यह पूरा मामला केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ियों भी जुड़ा हुआ है। राज्य योजना बोर्ड में चीफ स्तर के पदों के लिए आयोजित परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जुलाई में केरल पुलिस ने बताया था कि इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई जाएगी।
एसआईटी की कमान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एस अजिता बेगम को सौंपी गई है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी व्यापक जांच कराने का फैसला लिया है। गृह विभाग के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच को मामले की पूरी जांच करने की जिम्मेदारी दी गई।
पूरे मामले की जांच करने का दावा
केरल पुलिस के आदेश में कहा गया कि केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित परीक्षाओं में हाल में सामने आए अनियमितताओं के आरोपों की जांच की जाएगी। मामले की गंभीरता और जल्द जांच पूरी करने की जरूरत को देखते हुए एस अजिता बेगम की अध्यक्षता में तत्काल प्रभाव से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। इस बीच, एलपीएसटी रैंक होल्डर्स का आंदोलन लगातार जारी है और वे अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब सरकार को उनकी नियुक्ति को लेकर जल्द फैसला लेना चाहिए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें