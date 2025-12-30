केरल लॉटरी टिकट की आर्टवर्क में ऐसा क्या जो भड़क उठा विवाद, पुलिस तक पहुंचा मामला

संक्षेप: केरल भाजपा के महासचिव एस सुरेश ने फेसबुक पोस्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि कलाकृति ने हिंदू भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो, आस्था का अपमान नहीं किया जाना चाहिए।

केरल राज्य लॉटरी की सुवर्ण केरलम (Suvarna Keralam) SK-34 सीरीज के टिकट पर छपी कलाकृति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह लॉटरी 2 जनवरी 2026 को ड्रॉ होने वाली है। भाजपा और हिंदू ऐक्य वेदी जैसे संगठनों ने दावा किया है कि टिकट पर छपी इमेज हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान है। उन्होंने इसे राज्य की एलडीएफ सरकार की जानबूझकर की गई हरकत बताया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी ओर केरल राज्य लॉटरी विभाग ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल, केरल भाजपा के महासचिव एस सुरेश ने फेसबुक पोस्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि कलाकृति ने हिंदू भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो, आस्था का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने वामपंथी सरकार पर हिंदू प्रतीकों का मजाक उड़ाने और विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर बीजेपी के आरोपों का केरल राज्य लॉटरी विभाग ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि कलाकृति का उद्देश्य किसी भी धार्मिक प्रतीक को चित्रित करना या उसका दुरुपयोग करना नहीं था। विभाग के अनुसार, लॉटरी टिकटों पर इस्तेमाल की जाने वाली कलाकृति का चयन केरल ललितकला अकादमी के साथ एक समझौते के तहत किया जाता है, जो प्रकाशन के लिए विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग उपलब्ध कराती है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य लॉटरी टिकटों पर इस तरह की सैकड़ों कलाकृतियां पहले ही प्रदर्शित की जा चुकी हैं।

विभाग ने कहा कि 2 जनवरी 2026 को होने वाले ड्रॉ के लिए निर्धारित एसके 34 सुवर्णा केरल लॉटरी में इस्तेमाल की गई पेंटिंग भी ललितकला अकादमी से ही ली गई थी। इसमें आगे कहा गया है कि जांच करने पर कलाकृति में कोई धार्मिक प्रतीक या ऐसे प्रतीकों के विकृत चित्रण नहीं पाए गए। इसमें कहा गया है कि चूंकि यह पेंटिंग अमूर्त प्रकृति की है, इसलिए इसमें दर्शाए गए रूपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित या व्याख्या करना संभव नहीं है।