कांग्रेस का परचम, लेफ्ट को झटका, भाजपा कहां? केरल स्थानीय निकाय नतीजों के मायने क्या

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इन परिणामों में जहां कांग्रेस का परचम लहराया है, वहीं सत्ताधारी लेफ्ट को झटका लगा है। इन सबसे अलग, भाजपा ने भी चौंकाया है। भाजपा ने बेहद अहम माने जाने वाले तिरुवनंतपुरम में अपनी विजय पताका फहराई है।

Dec 13, 2025 09:25 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इन परिणामों में जहां कांग्रेस का परचम लहराया है, वहीं सत्ताधारी लेफ्ट को झटका लगा है। इन सबसे अलग, भाजपा ने भी चौंकाया है। भाजपा ने बेहद अहम माने जाने वाले तिरुवनंतपुरम में अपनी विजय पताका फहराई है। इसे उसके लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर उसे झटका भी लगा है, जैसे सबरीमाला मंदिर के नजदीक स्थित, पत्तनमतिट्टा जिले की पंदलम नगर पालिका। इस स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम को नए राजनीतिक समीकरण का संकेत माना जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक इन चुनावों ने यूडीएफ की शहरी और ग्रामीण इलाकों में व्यापक पहुंच और राजग के बढ़ते कदमों को रेखांकित किया है। यह परिणाम 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे।

ऐसे रहे परिणाम
राज्य के छह नगर निगमों में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने चार पर कब्ज़ा किया। जबकि लेफ्ट और भाजपा नीत राजग ने एक-एक निगम जीता। जिला पंचायत स्तर पर, 14 निकाय कांग्रेस और वाम दलों के बीच समान रूप से विभाजित रहे। भाजपा गठबंधन यहां खाता तक नहीं खोल सका। नगर पालिकाओं में यूडीएफ का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसने 86 में से 54 सीटें जीतीं। जबकि एलडीएफ को 28 और एनडीए को मात्र दो सीटें मिलीं। कुल 941 ग्राम पंचायतों में, यूडीएफ ने 504 पर, एलडीएफ ने 341 पर और एनडीए ने 26 पर अपना प्रभुत्व जमा लिया।

तिरुवनंतपुरम का क्या हाल
इस चुनाव का केंद्र बिंदु तिरुवनंतपुरम रहा। यहां एनडीए ने 101 वार्डों में से 50 सीटें जीतकर, दशकों से चले आ रहे एलडीएफ-यूडीएफ के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यह जीत राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है। हालांकि, राजग की पंदलम नगर पालिका में जीत को इसलिए सुनिश्चित माना जा रहा था क्योंकि यह क्षेत्र सबरीमाला मंदिर के निकट है और यहां वह पिछली बार काबिज भी थी। लेकिन इस बार यहां एलडीएफ 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके विपरीत, पलक्कड़ नगर पालिका में एनडीए 53 में से 25 सीटें जीतकर सबसे आगे रहा, हालांकि उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।

त्रिशूर में कांटे का मुकाबला
अन्य महत्वपूर्ण जिलों के रुझानों में त्रिशूर में मुकाबला बेहद कांटे का रहा। यहां पर यूडीएफ (34) ने राजग (33) पर मामूली बढ़त बनाई। मुन्नार पंचायत चुनावों में, भाजपा उम्मीदवार सोनिया गांधी को वार्ड 16 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन यह हार उनके परिवार की पारंपरिक कांग्रेस संबद्धता से भाजपा में बदलाव के कारण चर्चा में रही। इन चुनावों में औसत 76.2 प्रतिशत मतदान रहा।

विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया
यूडीएफ नेताओं ने परिणामों को व्यापक शहरी-ग्रामीण समर्थन का प्रमाण बताते हुए इसे एलडीएफ के कुशासन के खिलाफ जनादेश करार दिया। वहीं, राजग नेताओं ने तिरुवनंतपुरम की जीत को ऐतिहासिक क्षण बताया और केरल की राजनीति में मोदी लहर के रूप में देखा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्वीकार किया कि एलडीएफ के परिणाम उनकी अपेक्षाओं से कम रहे। उन्होंने कहाकि एलडीएफ हार के कारणों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगा।

