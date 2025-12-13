Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsKerala Local Body Polls what impact will be on Shashi Tharoor by congress
शशि थरूर के गढ़ में खिला कमल, कांग्रेस अब लेगी ऐक्शन? क्या होगा सियासी असर

शशि थरूर के गढ़ में खिला कमल, कांग्रेस अब लेगी ऐक्शन? क्या होगा सियासी असर

संक्षेप:

केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बढ़त बनाई है। हालांकि शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पहले से ही पार्टी से बागी तेवर दिखा रहे थरूर के लिए इसे अच्छा नहीं माना जा रहा है। व

Dec 13, 2025 05:27 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
share

केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बढ़त बनाई है। हालांकि शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पहले से ही पार्टी से बागी तेवर दिखा रहे थरूर के लिए इसे अच्छा नहीं माना जा रहा है। वहीं, कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि तिरुवनंतपुरम स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद अगर कांग्रेस पर उन पर ऐक्शन लेती है तो वह खुश ही होंगे। असल में पिछले कुछ वक्त से थरूर लगातार पीएम मोदी के समर्थन में बोल रहे हैं। वहीं, वह राहुल गांधी की मीटिंग से दूरी भी बनाए हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ
तिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। यह भाजपा और उसके प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखरन के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखरन को शशि थरूर ने मात दी थी। लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के साथ चंद्रशेखरन का अफसोस जरूर कम हुआ होगा।

वहीं, पिछले करीब एक साल से थरूर के सुर बदले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से लेकर राहुल गांधी की मीटिंगों से दूरी लगातार लोगों की नजरों में है। माना जा रहा है कि वह अपने विकल्प खुला रखकर चल रहे हैं। वहीं, स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले वीर सावरकर के पर उन्हें पुरस्कार देने का भी ऐलान हुआ। हालांकि थरूर ने यह पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इस ऐलान से उनके लोकसभा क्षेत्र के वोटरों के बीच संदेश गया।

क्या कर सकते हैं थरूर
पार्टी लाइन से अलग राय रख रहे थरूर को भी अंदाजा है कि वह आग से खेल रहे हैं। पार्टी उनके खिलाफ कभी भी ऐक्शन ले सकती है। तिरुवनंतपुरम स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद शायद कांग्रेस ऐक्शन मोड में भी जाए। असल में थरूर की महत्वाकांक्षाएं प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाने की हैं। लेकिन उनके ही संसदीय क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के बाद अब यह इतना आसान नहीं होने वाला है।

क्या कर सकती है भाजपा?
जानकारों की मानें तो अगर कांग्रेस थरूर को पार्टी से निकालती है तो थरूर इस्तीफा देकर तिरुवनंतपुरम में उपचुनाव की नौबत ला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह उपचुनाव प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही हो सकते हैं। ऐसे में थरूर भाजपा से लोकसभा टिकट या 2026 के लिए विधानसभा टिकट के लिए बात कर सकते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।