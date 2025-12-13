केरल में शशि थरूर के गढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, 4 दशक बाद लेफ्ट का वर्चस्व खत्म; PM मोदी क्या बोले?
तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को विजयी बनाने के लिए केरल के लोगों को धन्यवाद दिया है।
केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है। तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव में एनडीए ने 101 सदस्य वाले निगम में 50 सीटें जीतकर जीत दर्ज की है। इस तरह तिरुवनंतपुरम निगम में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे का चार दशक से भी लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता है और कई बार यहां से जीत हासिल कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को विजयी बनाने के लिए केरल के लोगों को धन्यवाद दिया है और कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा है कि लोगों को यकीन है कि राज्य की विकास की आकांक्षाओं को राजग ही पूरा कर सकता है। तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव में राजग की जीत के बाद पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में इस जीत को ऐतिहासिक क्षण करार दिया।
उन्होंने कहा , " पूरे केरल के लोगों का धन्यवाद जिन्होंने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और राजग उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुका है। वे राजग को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं जो सुशासन दे सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित बना सकता है। धन्यवाद तिरुवनंतपुरम! "
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा , "तिरुवनंतपुरम निगम में बीजेपी-एनडीए को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। लोगों को यकीन है कि राज्य की विकास की आकांक्षाओं को केवल हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास की दिशा में काम करेगी और लोगों के लिए 'ईज ऑफ़ लिविंग' को बढ़ावा देगी।"
एक और ट्वीट में उन्होंने कहा , " सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने लोगों के बीच काम किया है, जिससे तिरुवनंतपुरम निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित हुआ है। आज केरल में पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के काम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जिससे आज का परिणाम सच हुआ। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और हमें उन पर गर्व है!" गौरतलब है कि नौ और 11 दिसंबर को दो चरणों में हुए मतदान में लगभग 73.7 प्रतिशत रहा था।
