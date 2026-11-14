आईफोन चाहिए था, दोस्त को बाइक… 13 साल की नातिन ने नाना की हत्या के लिए बिछाया जाल
केरल के कोट्टायम में 13 साल की लड़की ने तीन नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर आईफोन और बाइक के लिए अपने 67 वर्षीय नाना की हत्या की साजिश रची। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर दो महीने तक प्लानिंग हुई। मामले में 87 गवाहों के बयान दर्ज हैं।
केरल के कोट्टायम में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 13 साल की एक लड़की ने अपने तीन नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर अपने 67 वर्षीय नाना की हत्या की साजिश रची। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, लड़की को अपने लिए आईफोन और एक दोस्त के लिए मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से उसने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। हत्या की साजिश करीब दो महीने तक इंस्टाग्राम के जरिए रची जाती रही।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने 740 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें चार नाबालिगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें दो की उम्र 17 साल, एक की 16 साल और लड़की की उम्र 13 साल है। पुलिस ने इस मामले को असामान्य बताया है, क्योंकि सभी आरोपी 18 साल से कम उम्र के हैं।
बाथरूम की छत की टाइल हटाकर घर में घुसे थे तीनों लड़के
पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, वारदात 15 अगस्त की रात करुवट्टा में हुई। तीनों लड़के कथित तौर पर बाथरूम की छत की टाइल हटाकर वेंटिलेशन वाली जगह से बुजुर्ग के घर में दाखिल हुए थे।
इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चेहरे पर बेडशीट दबाकर उन्हें बेहोश करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने धोती से उनके हाथ जांघों के साथ बांध दिए और पैरों को तौलिए से बांध दिया।
चार्जशीट में कहा गया है कि इसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग के सिर और गर्दन पर लात-घूंसों से हमला किया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। वारदात में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आरोपियों ने घर से 36 ग्राम सोना भी चोरी किया था।
व्हाट्सऐप कॉल पर लड़की को दिखाया हत्या का घटनास्थल
पुलिस के मुताबिक, इस अपराध का खुलासा 17 अगस्त को हुआ। उसी दिन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। जांचकर्ताओं ने बताया कि लड़कों ने व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए लड़की को हत्या की जगह भी दिखाई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्या की योजना करीब दो महीने पहले से बनाई जा रही थी। इस दौरान चारों आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए लगातार संपर्क में थे।
पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से सभी चैट बरामद कर ली हैं। इनकी पुष्टि के लिए मेटा से भी जानकारी मांगी गई है। पुलिस ने कहा कि इससे जुड़ी रिपोर्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश की जाएगी।
हत्या वाले दिन ही एक्टिव हुआ था एक सिम कार्ड
पुलिस की चार्जशीट में आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद छह सिम कार्ड का भी जिक्र है। इनमें से एक सिम कार्ड केवल हत्या वाले दिन ही सक्रिय था। जांचकर्ताओं ने इसे वारदात की सटीक योजना तैयार किए जाने के सबूत के तौर पर शामिल किया है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से इन सिम कार्ड से जुड़ी जानकारियां जुटाई गईं।
87 गवाह और छह सीसीटीवी फुटेज को बनाया गया सबूत
इस मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कई अहम सबूतों का उल्लेख किया है। इनमें शामिल हैं:
- 87 गवाहों के बयान।
- 98 दस्तावेज।
- 12 भौतिक साक्ष्य।
- छह सीसीटीवी फुटेज।
सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत माना गया है। इनमें आरोपियों को हरिपाड रेलवे स्टेशन पर उतरते, बुजुर्ग के घर पहुंचते और वारदात के बाद वहां से निकलते हुए देखा गया है।
तीन लड़कों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की मांग
अभियोजन पक्ष ने तीनों लड़कों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की मांग की है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। बोर्ड दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता, आरोपियों की सामाजिक पृष्ठभूमि और उनकी मानसिक स्थिति की जांच करेगा। इसके बाद तय होगा कि तीनों लड़कों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। वहीं, 13 वर्षीय लड़की का मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही चलेगा।
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