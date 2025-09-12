दो दोस्तों ने अजगर को पकड़ा, उसे मारकर करी बनाकर खा गए; पुलिस ने किया गिरफ्तार

वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रेंज अधिकारी सुरेश पी और उनकी टीम ने प्रमोद के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अजगर के अवशेष और पकाया हुआ व्यंजन जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस से केरल में मौतों का सिलसिला जारी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके साथ राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है।

संक्रमण को लेकर चल रही जांच

मलप्पुरम जिजे के चेलांब्रा निवासी 47 वर्षीय शाजी को 9 अगस्त को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उनकी हालत गंभीर हो गई थी और गुरुवार तड़के उनका निधन हो गया। शव को आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शाजी इस संक्रमण की चपेट में कैसे आए। यह रोग आम तौर पर दूषित जल में पाए जाने वाले अमीबा के कारण होता है। फिलहाल कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में इस संक्रमण से ग्रस्त 10 मरीजों का उपचार हो रहा है।