‘लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन की जगह नहीं’, हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सौरभ दास ने बजाईं तालियां
केरल हाईकोर्ट ने धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत के फैसले पर CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने ‘Wow, Wow, Wow! BIG CLAPS’ लिखकर तंज कसा। जानिए 16 निलंबित छात्रों से जुड़े इस पूरे मामले की कहानी।
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक लोकतंत्र में धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर खबर साझा करते हुए लिखा कि अदालतें हमें बहुत गर्व महसूस करा रही हैं। उनका यह पोस्ट अदालत की टिप्पणी पर व्यंग्य के तौर पर देखा जा रहा है।
दरअसल, केरल हाईकोर्ट की यह टिप्पणी श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के 16 निलंबित छात्रों से जुड़े मामले में आई है। अदालत ने 2017 के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी गतिविधियों में शामिल छात्रों को निष्कासित किया जा सकता है।
क्या बोले सौरभ दास?
इस खबर को शेयर करते हुए सौरभ दास ने लिखा, "वाह! वाह! वाह! संवैधानिक अदालतों ने हमें बहुत-बहुत गौरवान्वित किया है! जोरदार तालियां!"
क्या है पूरा मामला?
यह मामला केरल के कालडी स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के 16 छात्रों से जुड़ा है। 13 अगस्त 2026 को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। विश्वविद्यालय प्रशासन का आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान कुलपति के साथ धक्का-मुक्की की गई और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई।
दूसरी तरफ, छात्रों का कहना था कि उनका प्रदर्शन विश्वविद्यालय में खराब पड़ी स्टेज लाइटों और दूसरी सुविधाओं की कमी के खिलाफ था। उन्होंने कुलपति के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के आरोपों को भी गलत बताया था। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 सितंबर को 16 छात्रों को निलंबित कर दिया था।
हाईकोर्ट ने क्यों पलटा अपना पुराना आदेश?
निलंबित छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। 30 अक्टूबर को एकल न्यायाधीश ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।
विश्वविद्यालय ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी। उसका कहना था कि छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं की थीं। कुछ छात्रों की उपस्थिति 80 फीसदी से कम थी और उन्होंने अनिवार्य आंतरिक मूल्यांकन भी पूरा नहीं किया था।
3 नवंबर को जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही 16 छात्रों को परीक्षा देने की मिली अंतरिम अनुमति भी समाप्त हो गई।
2017 के फैसले का भी दिया हवाला
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 2017 के एक फैसले का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी राजनीतिक गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। शिक्षण संस्थानों में ऐसी गतिविधियों में शामिल छात्रों को निष्कासित किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें