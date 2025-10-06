Kerala High Court orders SIT probe into alleged theft of Sabarimala Temple gold सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी की जांच करेगी SIT, गोपनीय रखनी होगी रिपोर्ट: केरल हाई कोर्ट, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsKerala High Court orders SIT probe into alleged theft of Sabarimala Temple gold

सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी की जांच करेगी SIT, गोपनीय रखनी होगी रिपोर्ट: केरल हाई कोर्ट

यह जांच 2019 और 2025 में मंदिर से हटाए गए सोने की परत वाले पैनलों के दुरुपयोग से संबंधित है, जिन्हें हैदराबाद और चेन्नई में कार्यशालाओं में बहाली के लिए भेजा गया था। इनके वजन और सोने की मात्रा में असमानता की शिकायतें सामने आईं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:38 PM
सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी की जांच करेगी SIT, गोपनीय रखनी होगी रिपोर्ट: केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठन करने का आदेश दिया। साथ ही, निर्देश दिया कि जांच गोपनीय रखी जाए और कोई जानकारी लीक न हो। जांच का नेतृत्व पूर्व पुलिस अधीक्षक एस. ससीधरन करेंगे और इसका निरीक्षण क्राइम ब्रांच प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) एच. वेंकटेश की ओर से किया जाएगा। टीम में तीन इंस्पेक्टर शामिल होंगे, जिनमें साइबर विशेषज्ञ भी होंगे।

यह मामला 2019 से शुरू हुआ, जब त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) ने मंदिर से सोने की परत चढ़े तांबे के पैनल हटाए थे। विवाद तब बढ़ा जब उन्नीकृष्णन पोट्टी ने दावा किया कि 2019 में मंदिर को दान किए गए 2 सोने की परत वाले पैनल स्ट्रॉन्गरूम से गायब हैं। हाल ही में TDB विजिलेंस ने इन गायब वस्तुओं को बरामद किया, लेकिन आरोप है कि पैनलों का लगभग 5 किलोग्राम वजन कम हो गया है।

TDB विजिलेंस की आने वाली है रिपोर्ट

केरल के देवस्वम मंत्री वीएन वासवन ने कहा कि TDB विजिलेंस 8 अक्टूबर को हाई कोर्ट में अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘आज विपक्ष ने विवाद पैदा करने की बड़ी लेकिन व्यर्थ कोशिश की। हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर देवस्वम विजिलेंस जांच कर रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट कल कोर्ट में जमा की जाएगी।’

5 अक्टूबर को TDB विजिलेंस ने सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के कार्य के प्रायोजक और पूर्व सहायक उन्नीकृष्णन पोट्टी का बयान दर्ज किया। तिरुवनंतपुरम में TDB विजिलेंस मुख्यालय में लगभग तीन घंटे तक पूछताछ के बाद पोट्टी ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'क्या मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है? सब कुछ हाई कोर्ट के सामने साबित होगा। क्या मुझे स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार नहीं है? सत्य सामने आएगा।'

