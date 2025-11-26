Hindustan Hindi News
दूसरी शादी का बहाना नहीं चलेगा, पहली पत्नी को गुजारा भत्ता दो; मुस्लिम पति को HC ने लताड़ा

दूसरी शादी का बहाना नहीं चलेगा, पहली पत्नी को गुजारा भत्ता दो; मुस्लिम पति को HC ने लताड़ा

संक्षेप:

पहली पत्नी ने वर्ष 2016 में गुजारा भत्ता का मामला दायर किया था। उनका कहना था कि उनका कोई रोजगार नहीं है और पति ने खाड़ी देशों में 40 साल से अधिक समय तक काम किया है, इसलिए उनके पास पर्याप्त साधन हैं।

Wed, 26 Nov 2025 08:42 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोच्चि
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही के एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि एक मुस्लिम पति अपनी पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने से केवल इस आधार पर नहीं बच सकता कि उसकी दूसरी पत्नी भी है या कि उसका बेटा पहली पत्नी की आर्थिक मदद कर रहा है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की अनुमति तो है, लेकिन यह सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है और पति को सभी पत्नियों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा।

एक विवाह नियम है, बहु-विवाह अपवाद- कोर्ट

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति कौसर एडप्पगथ ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि मुस्लिम कानून के अनुसार एक से अधिक विवाह कोई अधिकार नहीं बल्कि एक अपवाद है। विवाह में बराबरी का अर्थ केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आर्थिक समानता भी है। यदि कोई व्यक्ति सभी पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक ही विवाह करना चाहिए- यह बात कुरान की आयत (IV: 3) में भी स्पष्ट है।

दूसरी शादी पहली पत्नी के अधिकार कम नहीं करती

अदालत ने कहा कि यदि कोई पति अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है, तो वह अपनी पहली पत्नी को आर्थिक सहायता न देने का तर्क दूसरी पत्नी की जिम्मेदारी के आधार पर नहीं दे सकता। अदालत के अनुसार- दूसरी पत्नी का होना पहली पत्नी के गुजारा भत्ते की देनदारी को कम या समाप्त नहीं करता।

मामला क्या है?

पहली पत्नी ने वर्ष 2016 में गुजारा भत्ता का मामला दायर किया था। उनका कहना था कि उनका कोई रोजगार नहीं है और पति ने खाड़ी देशों में 40 साल से अधिक समय तक काम किया है, इसलिए उनके पास पर्याप्त साधन हैं। फैमिली कोर्ट ने उसे 5,000 रुपये मासिक भत्ता देने का आदेश दिया था।

पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसकी पहली पत्नी एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसने कहा कि उसे दूसरी पत्नी की भी देखभाल करनी होती है और पहली पत्नी बिना कारण घर छोड़कर चली गई।

पति ने बेटे से रखरखाव की मांग भी की

पति ने एक अन्य फैमिली कोर्ट में अपने बेटे से गुजारा भत्ता मांगते हुए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। यह आदेश भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

  • पत्नी कमाती है, इसका कोई सबूत पति प्रस्तुत नहीं कर सका।
  • पति अपनी दूसरी पत्नी का भरण-पोषण कर रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह आय अर्जित कर रहा है या आर्थिक रूप से सक्षम है।
  • BNSS की धारा 144(1)(a) के तहत पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार स्वतंत्र है और बच्चों की सहायता इसके अधिकार को समाप्त नहीं करती।
  • बिना सहमति दूसरी शादी करना पहली पत्नी के अलग रहने को वैध ठहराता है और यह उसकी गुजारा-भत्ता पाने की पात्रता कम नहीं करता (धारा 144(4) BNSS)।

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए-

  • पहली पत्नी को 5,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा।
  • पति की दोनों याचिकाएं- पहली पत्नी के गुजारा-भत्ता को चुनौती देने वाली और बेटे से गुजारा-भत्ता मांगने वाली दोनों खारिज कर दीं।

