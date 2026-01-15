Hindustan Hindi News
डांस प्रतियोगिता से बाहर हुई छात्रा पहुंची हाईकोर्ट, 32 सेकंड तक लाइट जाने का मामला, HC ने क्या कहा

संक्षेप:

केरल हाई कोर्ट में छात्रा ने अपनी दलील देते हुए कहा कि उसकी प्रस्तुति के दौरान 32 सेकंड के लिए कार्यक्रम स्थल की लाइट चली गई। इसकी वजह से स्टेज लाइट और संगीत बंद हो गया। इस कारण उसका डांस खराब हो गया, वरना वह पहले स्थान की हकदार थी।

Jan 15, 2026 06:29 pm IST
केरल में एक डांस प्रतियोगिता से बाहर हुई छात्रा हाईकोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए पहुंची। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 16 वर्षीय छात्रा को प्रतियोगिता के अगले राउंड यानी राज्य स्तरीय कलोत्सव में भाग लेने की अनुमति दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा की डांस परफॉर्मेंश के दौरान कार्यक्रम स्थल की लाइट चली गई थी, इसके बाद भी उसने डांस करना जारी रखा, लेकिन बाद में उसे पांचवा स्थान देकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया।

केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस बेच्चू कुरियन थॉमस ने छात्रा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के उप निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने छात्रा को दूसरी बार प्रस्तुति देने के लिए कहा था। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, "शिक्षा उपनिदेशक के आदेश को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को राज्य स्कूल कलोत्सव में कुचिपुड़ी जनरल श्रेणी में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।"

गौरतलब है कि जिला स्तर पर प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद छात्रा ने शिक्षा उप निदेशक को पत्र लिखकर अगले चरण में हिस्सा लेने देने की अपील की थी। हालांकि, उन्होंने यह कहकर अपील को खारिज कर दिया कि बिजली बहुत कम समय के लिए गई थी, इससे प्रस्तुति के प्रभावित होने का सवाल पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा का प्रदर्शन पहले स्थान जितना नहीं था।

इसके बाद छात्रा अपने अधिकार के लिए हाई कोर्ट पहुंची, जहां पर कोर्ट ने अधिकारी की दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट में छात्रा ने अपने पक्ष में कहा कि अचानक आई तकनीकी खराबी ने उसके मनोबल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका प्रदर्शन खराब हो गया। 32 सेकंड के लिए गई लाइट में गाना और लाइट दोनों बंद हो गए। इसके बाद भी उसने डांस करना जारी रखा। लेकिन बाद में उसे दोबारा प्रस्तुति देने की अनुमति नहीं मिली। छात्रा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो वह पहले स्थान की हकदार थी।

अदालत ने कहा कि यह तथ्य है कि प्रस्तुति के दौरान लाइट चली गई थी और इसके बाद भी छात्रा को दूसरा मौका नहीं दिया गया। ऐसे में संभव हो सकता है कि छात्रा की प्रस्तुति पर लाइट के चले जाने का प्रभाव पड़ा हो। कोर्ट ने कहा, "भले ही वह पांचवे स्थान पर रही हो, लेकिन चूंकि उसकी प्रस्तुति पर कार्यक्रम में हुए किसी घटनाक्रम का असर पड़ा था, इसलिए उसे प्रतियोगिता के अगले चरण में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

