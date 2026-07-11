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पुलिस के एक बयान पर केरल हाई कोर्ट ने वापस ली महाकुंभ वायरल गर्ल को दी गई पुलिस सुरक्षा, रद्द किया अपना पिछला आदेश

By Sourabh Jain
पीटीआई, कोच्चि, केरल
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मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान पर अपहरण समेत कई अपराधों के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 शामिल हैं।

पुलिस के एक बयान पर केरल हाई कोर्ट ने वापस ली महाकुंभ वायरल गर्ल को दी गई पुलिस सुरक्षा, रद्द किया अपना पिछला आदेश

केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पिछले आदेश को रद्द करते हुए प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई थी युवती को दी गई सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर वापस ले लिया, क्योंकि पुलिस युवती का पता ही नहीं लगा सकी। पुलिस ने कहा कि उसका पता नहीं लगाया जा सका।

पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने सुरक्षा आदेश को लागू करने की कोशिश की, तो लड़की का पता नहीं चल सका। जिसके बाद जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने अपना पिछला अंतरिम आदेश रद्द कर दिया, साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि जब युवती सुरक्षा की मांग करते हुए उनके पास आए, तो उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा, 'अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।' इस बात की जानकारी युवती के वकील पीएस अनीशाद ने दी।

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युवती ने याचिका लगाकर मांगी थी पुलिस सुरक्षा

इससे पहले हाई कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा का आदेश युवती की उस याचिका पर दिया था, जिसमें उसने अपनी जान की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के SHO को निर्देश देने की मांग की थी। युवती के पति फरमान पर उसके अपहरण का आरोप है। इस बारे में उसके पिता की शिकायत पर मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिन्होंने दावा किया है कि वह नाबालिग है।

प्रयाग महाकुंभ के दौरान वायरल हुई थी युवती

इंदौर के पास खरगोन की रहने वाली यह युवती अपनी मुस्कान और खूबसूरत आंखों की वजह से तब मशहूर हो गई थी जब पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में वह रुद्राक्ष की माला बेच रही थी। इसी दौरान एक कंटेंट क्रिएटर ने उसका एक वीडियो शेयर किया था। जिसके बाद वह सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी।

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परिवार के विरोध के बावजूद की थी फरमान से शादी

करीब दो महीने पहले उसने अपने परिवार के विरोध के बावजूद केरल में CPI(M) के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म के युवक फरमान से शादी की थी। बाद में उसके परिवारजनों ने उसके नाबालिग होने का दावा करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके चलते मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान पर अपहरण समेत कई अपराधों के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 शामिल हैं।

इससे पहले दो जून को मध्य प्रदेश की विशेष पॉक्सो अदालत ने युवती के अपहरण केस में आरोपी मोहम्मद फरमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अभियोजन का कहना है कि पीड़िता नाबालिग है और आरोपी पर बहला-फुसलाकर केरल ले जाकर निकाह करने का आरोप है। मामले की जांच जारी है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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