केरल के राज्यपाल ने पहले ही दिन दिया ऐसा आदेश, भड़क गई सरकार; विपक्ष भी आया साथ
केरल के नए राज्यपाल ने पद संभालते ही लोकभवन की रसोई में सिर्फ वेज भोजन बनाने का आदेश दिया है। इसपर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी सीपीएम दोनों ही भड़क गई और आरएसएस का अजेंडा थोपने का आरोप लगा दिया।
केरल के नए राज्यपाल के पद संभालते ही पहले ही दिन विवाद खड़ा हो गया है। नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने राजभवन की रसोई में केवल शाकाहारी भोजन बनाने का फरमान सुनाया तो सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी सीपीएम दोनों को ही यह रास नहीं आया। दोनों ही दलों ने राज्यपाल पर संघ परिवार का अजेंडा थोपने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश माथुर ने केरल के 29वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है।
किचेन में सिर्फ शाकाहारी भोजन
पहले ही दिन राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राजभवन की किचेन में मांसाहारी भोजन ना तो बनेगा और ना ही परोसा जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि माथुर शाकाहारी हैं और वह मांसाहारी भोजन से दू ही रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ऐसा आदेश सुनाया है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि लोक भवन में काम करने वाले कर्मचारियों के खाने-पीने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
भड़क गई कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केरल में अलग-अलग तरह के भोजन की संस्कृति रही है। यह एक तटीय राज्य है और मछली यहां के मुख्य आहार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस राज्य के लोग क्या खाएंगे, उसको लेकर वे स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि अगर केरल के लोगों के खाने-पीने पर किसीतरह का प्रतिबंध लगाया जाता है तो कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। वेणुगोपाल ने कहा कि यह केरल के लोगों की संस्कृति पर हमला है।
आरएसएस का अजेंडा चलाने का आरोप
वेणुगोपाल ने कहा कि यह भगवाकरण की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से संघ परिवार के अजेंडा चलाया जाएगा और केरल के लोगों की संस्कृति पर हमला होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि माथुर एक ऐसे पद पर हैं जहां बैठकर संस्कृति की रक्षा करना दायित्व बन जाता है। वहीं राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि किसी के खाने के बारे में फैसला करना संविधान के खिलाफ है और हर व्यक्ति को अपने पसंद के खाने की स्वतंत्रता है।
सीपीआई एम में राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां लोगों के पास लोकतांत्रिक अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि अब तो भोजन को भी सांप्रदायिक हथियार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोकभवन की तरफ से कहा गया है कि माथुर शुद्ध शाकाहारी हैं और ऐसे में उन्होंने आदेश दिया है कि जिस रसोई में उनका भोजन बने, उसमें मांसाहारी भोजन ना बनाया जाए। बाकी कर्मचारी चाहें तो घर से खाना ला कते हैं और बाहर बैठकर खा सकते हैं। उनके खाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें