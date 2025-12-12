कैब ड्राइवर संग किया सेक्स, गर्दन पर आई खरोंच; BF ने पूछा तो बोली- मेरा रेप हुआ है

संक्षेप: पीड़िता के बयान पर 33 साल के कैब ड्राइवर को पूर्वी बेंगलुरु स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 2 बच्चों का पिता है। ड्राइवर ने शुरू से ही दावा किया कि वह बेकसूर है और संबंध दोनों की सहमति से बना था।

बेंगलुरु में गैंगरेप का झूठा आरोप लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच के बाद यह आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध का केस निकला। केरल की रहने वाली 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा ने 6 दिसंबर को मादीवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा कि 2 दिसंबर की रात सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल के पास कैब ड्राइवर और उसके दोस्तों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने तुरंत गैंगरेप का केस दर्ज किया और क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसे बनाशंकरी थाने ट्रांसफर कर दिया।

पीड़िता के बयान पर 33 साल के कैब ड्राइवर को पूर्वी बेंगलुरु स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 2 बच्चों का पिता है। ड्राइवर ने शुरू से ही दावा किया कि वह बेकसूर है और संबंध दोनों की सहमति से बना था। पुलिस ने गहन जांच शुरू की जिसमें व्हाट्सऐप चैट, रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया।

2 दिसंबर की रात क्या हुआ रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में खुलासा हुआ कि 2 दिसंबर रात 11:30 बजे से 3 दिसंबर सुबह 5:30 बजे तक लड़की और ड्राइवर रेलवे स्टेशन के पास लगातार साथ थे। दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे और दोनों केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने आपसी सहमति से मिलकर पार्टी भी की थी। गैंगरेप का कोई सबूत नहीं मिला और ड्राइवर के साथियों का भी कोई अता-पता नहीं चला। लड़की को सिर्फ गर्दन पर हल्की खरोंच थी।