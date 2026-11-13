लड़की ने बॉयफ्रेंड को मारने की रची साजिश; दोस्तों से करवाया अगवा, अधमरा कर सड़क पर फेंका

आरोपियों में से एक युवक के पास पहुंचा और उसे सफाना से मिलवाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। उसकी बातों पर भरोसा करके युवक अपनी मोटरसाइकिल से उसके साथ उस जगह पहुंच गया, जहां बाकी आरोपी पहले से मौजूद थे।

केरल के मलप्पुरम जिले में 19 साल की लड़की ने अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। आरोप है कि लड़की ने अपने दोस्तों को प्रेमी का अपहरण करने, लूटपाट करने और फिर उसकी हत्या करने के लिए तैयार किया था। आरोपियों ने युवक को जाल में फंसाकर पहले कार में बंधक बनाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया और हत्या की कोशिश की। हालांकि, युवक की जान बच गई। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं और 2 पुरुषों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना मलप्पुरम जिले के तिरुर इलाके की है।

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी की पहचान पलक्कड़ जिले के पट्टांबी की रहने वाली 19 वर्षीय सफाना के रूप में हुई है। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने परिचितों नादिया (20), रबीबा (25), इरशाद (28) और अजहरुद्दीन (25) की मदद ली थी। नादिया और रबीबा तिरुर की रहने वाली हैं। सफाना का प्रेमी भी पट्टांबी का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, युवक को देर रात तिरुर बुलाया गया था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है।

लड़की से मिलवान के बहाने ले गए साथ आरोपियों में से एक युवक के पास पहुंचा और उसे सफाना से मिलवाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। उसकी बातों पर भरोसा करके युवक अपनी मोटरसाइकिल से उसके साथ उस जगह पहुंच गया, जहां बाकी आरोपी पहले से मौजूद थे। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने युवक को जबरन कार में बैठा लिया। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई। आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। बाद में घायल युवक को आधी रात के दौरान तिरुर के थाझेपालम नदी किनारे सड़क के पास फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए।