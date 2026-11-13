लड़की ने बॉयफ्रेंड को मारने की रची साजिश; दोस्तों से करवाया अगवा, अधमरा कर सड़क पर फेंका
आरोपियों में से एक युवक के पास पहुंचा और उसे सफाना से मिलवाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। उसकी बातों पर भरोसा करके युवक अपनी मोटरसाइकिल से उसके साथ उस जगह पहुंच गया, जहां बाकी आरोपी पहले से मौजूद थे।
केरल के मलप्पुरम जिले में 19 साल की लड़की ने अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। आरोप है कि लड़की ने अपने दोस्तों को प्रेमी का अपहरण करने, लूटपाट करने और फिर उसकी हत्या करने के लिए तैयार किया था। आरोपियों ने युवक को जाल में फंसाकर पहले कार में बंधक बनाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया और हत्या की कोशिश की। हालांकि, युवक की जान बच गई। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं और 2 पुरुषों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना मलप्पुरम जिले के तिरुर इलाके की है।
पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी की पहचान पलक्कड़ जिले के पट्टांबी की रहने वाली 19 वर्षीय सफाना के रूप में हुई है। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने परिचितों नादिया (20), रबीबा (25), इरशाद (28) और अजहरुद्दीन (25) की मदद ली थी। नादिया और रबीबा तिरुर की रहने वाली हैं। सफाना का प्रेमी भी पट्टांबी का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, युवक को देर रात तिरुर बुलाया गया था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है।
लड़की से मिलवान के बहाने ले गए साथ
आरोपियों में से एक युवक के पास पहुंचा और उसे सफाना से मिलवाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। उसकी बातों पर भरोसा करके युवक अपनी मोटरसाइकिल से उसके साथ उस जगह पहुंच गया, जहां बाकी आरोपी पहले से मौजूद थे। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने युवक को जबरन कार में बैठा लिया। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई। आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। बाद में घायल युवक को आधी रात के दौरान तिरुर के थाझेपालम नदी किनारे सड़क के पास फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए।
रिपोर्ट के मुताबिक, किसी तरह युवक ने पुलिस से संपर्क किया और अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। इसके बाद तिरुर पुलिस इंस्पेक्टर जलील करुथेदथ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार तड़के थाझेपालम के पास से पांचों आरोपियों को पकड़ लिया। सभी आरोपियों को तिरुर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात में शामिल दोनों पुरुष आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इरशाद और अजहरुद्दीन पर नशीले पदार्थों की तस्करी, हत्या की कोशिश और हिंसक हमलों समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों पहले जेल भी जा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें